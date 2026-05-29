В КНДР показали аналог HIMARS и небольшие крылатые ракеты с ИИ

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В КНДР продолжают улучшать свои оборонные технологии - в настоящее время на вооружение Народной армии поступают все более совершенные образцы. Так во вторник на этой неделе были проведены испытания еще двух недавно созданных комплексов.

Они впервые были показаны 10 октября 2025 года в ходе парада в Пхеньяне, проводившегося в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, первый из них является мультикалиберным - это своего рода аналог HIMARS. Из него запустили 220-мм управляемый реактивный снаряд и оперативно-тактическую ракету.

Второй же, чье предназначение с самого начала было загадкой, в итоге оказался предназначенным для применения новых компактных тактических крылатых ракет с дальностью до 100 км.

Как сообщает ЦТАК, эти средства поражения имеют "функцию терминального управления на основе технологии искусственного интеллекта в сочетании высокоточной самоуправляемой навигационной системы с навигационной системой топографического сопоставления".