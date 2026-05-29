Литва намерена приобрести 936 бронетранспортёров Patria 6x6

Как сообщило 27 мая 2026 года министерство национальной обороны Литвы, Государственный совет обороны Литвы (Valstybės gynimo taryba - VGT) одобрил приобретение для литовских вооруженных сил 936 колёсных бронетранспортёров Patria 6x6 разработки финской группы Patria. Заявление о точном количестве планируемых к приобретению БТР сделал по окончании заседания VGT председательствовавший на нем президент Литвы Гитанас Науседа. Данное количество машин должно быть приобретено до 2036 года, общая планируемая стоимость их закупки оценивается в 1,5 млрд евро. Первые 300 БТР, согласно заявлению Науседы, должны быть приобретены до 2030 года.

Бронетранспортер Patria 6x6 (с) Patria

Планируемые к приобретения БТР Patria 6x6 должны поступить на вооружение формируемой 1-й литовской дивизии, и должны заменить в литовской армии используемые сейчас старые американские гусеничные БТР серии М113, в значительных количествах полученные Литвой от германского Бундесвера. БТР Patria 6x6 должны использоваться как линейном варианте, так и в качестве платформы для большого числа специальных машин (командно-штабные, информационные, медицинские, огневой поддержки, разведывательные, инженерные, радиационной, химической и биологической разведки, систем ПВО). Ожидается, что контракт с финской группой Patria будет подписан в 2027 году.

По заявлению президента Неуседы, одним из требований Литвы является то, чтобы часть производственного процесса по производству БТР осуществлялась внутри страны. "Мы могли бы интегрироваться в производственную цепочку этих бронированных машин", - сказал президент.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что новые машины Patria 6x6 не заменят стоящие на вооружении литовской армии колесные боевые машины пехоты Vilkas (Boxer 8x8) или планируемые к закупке в настоящее время Литвой гусеничные БМП CV90. "Это дополнение; это то, что нужно военным, чтобы обеспечить безопасную транспортировку 20 тысяч и более военнослужащих на передовую и обратно. Оно включает медицинские, противовоздушные и инженерные машины", - сказал Каунас. По словам министра, перед выбором Patria 6х6 в качестве оптимального варианта его министерством были рассмотрены предложения других многочисленных производителей. Переговоры о локализации производства Patria 6x6 в Литве продолжаются.

Министр Каунас подтвердил, что предполагаемая стоимость программы закупки БТР до 2036 года составляет приблизительно 1,5 млрд евро. Однако, по его словам, дополнительного финансирования или перераспределения бюджета не потребуется, поскольку программа уже включена в план развития литовской армии.

Литва таким образом должна присоединится к возглавляемой группой Patria многонациональной программе нового колёсного бронетранспортёра Common Armored Vehicle System (CAVS) на основе платформы Patria 6x6, членами которой к настоящему времени уже являются Финляндия, Швеция, Латвия, Германия, Дания, Норвегия и Великобритания. Patria в своем пресс-релизе заявила, что "готова поддержать планы Литвы по приобретению современных бронетранспортеров с колесной формулой 6x6 в рамках ее потенциального участия в программе Common Armored Vehicle System (CAVS)".