Стали известны сроки летных испытаний российского многоразового «Амура-СПГ»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«Роскосмос»: Летные испытания многоразового «Амур-СПГ» стартуют в 2031 году

Летные испытания российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» стартуют в 2031 году. Об этом стало известно «Интерфакс».

Агентство обратило внимание на стенд госкорпорации «Роскосмос», представленный на Международном форуме по безопасности в Подмосковье. «2031 — начало летных испытаний», — указано на стенде.

В апреле генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что осуществлен прожиг метанового двигателя перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», а поля приземления ее первой ступени расположены в городе Нижняя Салда Свердловской области.

В том же месяце первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что пуск и посадка экспериментального образца ракеты запланированы на 2028 год.

