Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны

ВВС Финляндии начали масштабные маневры на границе с Россией после серии инцидентов с украинскими БПЛА

Финляндия разворачивает экстренные военные учения на юго-востоке страны, в непосредственной близости от российских рубежей. Официальный повод для маневров с привлечением 13 тыс. военнослужащих, авиации и флота — отработка борьбы с беспилотными аппаратами. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что тренировки связаны с регулярными пролетами и падениями украинских дальних беспилотников, которые показали уязвимость Хельсинки. Появление чужих ударных аппаратов в небе над севером Европы и Прибалтикой вызвало серьезное возмущение как в правительственных кабинетах, так и в обществе. На этом фоне финские военные ищут технические решения: как своевременно обнаруживать подобные малоразмерные цели, на каком расстоянии их перехватывать и какими средствами эффективно уничтожать.

Истребители против вертолетов-мишеней

Военно-воздушные силы Финляндии 27 мая начали двухдневные тренировки по противовоздушной обороне в непосредственной близости от российской границы. По данным пресс-службы финских ВВС, учения проходят в регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и восточной части Финского залива. В маневрах участвуют около 13 тыс. военнослужащих сухопутных войск и ВМС. На время их проведения в регионе ввели ограничения на полеты гражданской авиации и запуск частных квадрокоптеров.

В тренировках задействованы истребители F/A-18 Hornet, армейские вертолеты NH90, а также резервный корабль флота. Роль условных беспилотников на малых высотах выполняют легкие американские вертолеты MD500. Военнослужащие отрабатывают обнаружение и условное поражение целей без применения боеприпасов.

Фото: Global Look Press/Christian Charisius Источник изображения: iz.ru

Использование реальных вертолетов в качестве мишеней для отработки задач ПВО — шаг вынужденный, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. С точки зрения радиолокации вертолет далек от характеристик современного БПЛА. Он обладает значительно большей эффективной площадью рассеяния (ЭПР), имеет выраженный тепловой след и легко фиксируется тепловизорами. В идеальных условиях стоило бы применять многоразовые специализированные дроны-мишени. Однако логика финского командования понятна: ключевая задача — научить силы ПВО и авиацию в принципе своевременно замечать и сопровождать малоскоростные низколетящие объекты. Это уже половина успеха.

— Очевидно, что вести огонь на поражение по живым экипажам никто не будет. Боевое применение дорогостоящих ракет «воздух-воздух» исключено, а отработка перехвата истребителями F-18 Hornet, скорее всего, сведется к тренировке бортовых систем обнаружения и наведения. В случае реального конфликта по таким целям могут применяться как авиапушки, так и корректируемые ракеты семейства APKWS, если они есть в распоряжении Хельсинки, — предположил эксперт.

Фото: Global Look Press/Us Navy/U.S. Navy Источник изображения: iz.ru

Параллельно в Финляндии развернуты другие, более крупные совместные маневры с США и Великобританией, которые продлятся до 29 мая, однако командование ВВС подчеркивает, что антидроновые тренировки организованы обособленно.

Замаскировать техническое бессилие

Современный конфликт на Украине доказал: беспилотные системы переписали правила военной стратегии, раздвинув привычные границы фронта. Если раньше удаленные районы считались относительно безопасными благодаря расстоянию и географии, то теперь под ударом могут оказаться объекты за сотни километров от линии боевых действий. Технологии совершенствуются непрерывно, зачастую прямо в полевых лабораториях.

— Западные государства прекрасно видят эти тенденции, — отметил эксперт Ассоциации военных политологов полковник в отставке Андрей Кошкин. — Финляндия, оказавшаяся на рубеже нового противостояния, стремится соответствовать жестким требованиям времени. Командование просто не сможет отчитаться перед правительством, если не доложит о реальной готовности защитить воздушное пространство со всех направлений. В легенду маневров закладывается не только огневое поражение, но и вопросы технического обеспечения, логистики и защиты критических объектов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Однако главная проблема для европейских столиц кроется в характеристиках самих аппаратов. Дальнолеты способны совершать полет на сверхмалых высотах — буквально на уровне верхушек деревьев — при дальности действия до 2000 км. Это делает их невидимыми для большинства стандартных радиолокационных систем НАТО.

Как пояснил «Известиям» главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин, крайне низкая себестоимость производства позволяет запускать БПЛА «роем», что гарантированно перегружает любую ПВО.

— Анализ номенклатуры вооружений показывает, что альянс технологически не готов к отражению комбинированных и массовых налетов, — подчеркивает специалист. — Использование дефицитных зенитных управляемых ракет и истребительной авиации для перехвата копеечных дронов экономически нецелесообразно. Это ведет к быстрому истощению арсеналов: средства поражения на порядки дороже самих целей.

Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov Источник изображения: iz.ru

По мнению Кузякина, оборонные ведомства Эстонии, Латвии и Финляндии зачастую фиксируют пролеты чужих БПЛА только постфактум — после их падения или отклонения от курса. Громкая публичная риторика этих стран, выражающая обеспокоенность, во многом призвана замаскировать собственное техническое бессилие.

Прибалтийский транзит и позиция Хельсинки

Эшелонированная система ПВО-ПРО России существенно осложняет движение украинских беспилотников через линию фронта. Из-за этого маршруты их полетов смещаются в воздушное пространство сопредельных государств. Существуют веские основания полагать, что запуск дронов в направлении северо-западных регионов РФ осуществляется транзитом через Польшу, страны Балтии и Финляндию.

Официальные лица в Хельсинки и Таллине подобные предположения категорически отвергают. В частности, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что признаков намеренного пропуска аппаратов со стороны Хельсинки нет. Местное издание Yle со ссылкой на военные источники добавило, что обнаруженные на финской территории дроны со взрывчаткой летели в сторону России, но сбились с курса из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или технических неполадок.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Тем не менее в дипломатических кругах сохраняется высокая настороженность. Как ранее рассказали «Известиям» в посольстве России в Финляндии, Москва фиксирует неоднократные упоминания того, что политическое руководство республики доводило соответствующие сигналы до сведения Киева. Министр обороны Антти Хяккянен и президент Александр Стубб публично заверяли, что использование финского неба для ударов по РФ «полностью запрещено».

— Тем не менее финская сторона предупреждает граждан, что инциденты с беспилотниками, вероятно, продолжатся, — добавили российские дипломаты. — Кроме того, в Финляндии говорят о «правомерности» украинских ударов по объектам на территории России, выражая «понимание» в отношении методов, используемых Киевом. Безусловно, такая риторика отнюдь не способствует снижению напряженности, и без того возросшей вследствие форсированной милитаризации Финляндии и интенсивного освоения территории страны силами Североатлантического альянса.

Фото: TASS/AP/Vygintas Skaraitis/Lrytas Источник изображения: iz.ru

В посольстве выразили надежду, что Хельсинки осознает всю деликатность ситуации и серьезно относится к ответственности, которую страна взяла на себя, добровольно согласившись на роль государства «переднего края» НАТО. При этом эксперты не исключают рисков того, что балтийские столицы лукавят и в итоге могут неофициально или даже официально дать зеленый свет на пролет украинских средств в обход фронта — для ударов по портам и нефтебазам Ленинградской области.

Справка «Известий» Конец марта — начало апреля: в финских городах Коувола, Иитти, Луумяки и Париккала упали четыре зарубежных беспилотника, некоторые из них несли неразорвавшиеся боеприпасы. 15 мая: в финском регионе Уусимаа (столичная агломерация с населением 1,8 млн человек) объявили угрозу падения БПЛА. Власти призвали жителей оставаться дома, ввели ограничения на движение морского и воздушного транспорта, привели в готовность армию и пограничников. 19 мая: истребитель НАТО впервые в истории Эстонии сбил украинский беспилотник в местном воздушном пространстве. 20 мая: в Литве впервые с начала специальной военной операции объявили наивысший уровень воздушной тревоги из-за неопознанных БПЛА. Ситуацию экстренно прибыла обсуждать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 23 мая: на юго-востоке Латвии в озере Дридзис сдетонировал упавший дрон. Ранее аналогичный инцидент произошел на нефтебазе в Резекне, что повлекло за собой серьезный политический кризис и отставку латвийского премьер-министра Эвики Силини.

Истерия вместо прагматизма

Военный эксперт Василий Дандыкин убежден, что срочные антидроновые маневры в Финляндии нельзя рассматривать изолированно. Корни этой активности лежат в плоскости геополитики: будучи «новобранцами» НАТО, Хельсинки и Стокгольм усердно демонстрируют альянсу свою полезность, попутно подогревая антироссийские настроения.

— Эти тренировки — лишь звено в цепи, — утверждает Дандыкин. — Финны активно маневрируют на Балтике, предоставляют свои площадки американским контингентам, резко увеличивают оборонный бюджет и закупают тяжелую технику, включая южнокорейские самоходные артиллерийские установки (САУ). На наших глазах разрушается то, что строилось десятилетиями. Исторически граница с Финляндией оставалась самой спокойной — даже в советскую эпоху. Сегодня пункты пропуска заблокированы, всё перегорожено колючей проволокой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78» Источник изображения: iz.ru

Более того, эксперт обратил внимание на опасную тенденцию: в финских элитах звучат территориальные претензии к России. Отдельные радикальные политики вспоминают о Карелии и Печенге, апеллируя к картам исторического расселения племен.

— Сценарий любых натовских учений у наших границ стандартен: якобы Россия «нападает», они «отбиваются», а затем переходят в контрнаступление, — напомнил эксперт. — Борьба с БПЛА органично укладывается в эту концепцию. Хельсинки закрывает глаза на реальность: пока к ним прилетают именно украинские дроны, финские военные предпочитают тренироваться отражать «российскую угрозу». В этом абсурде они солидарны с Прибалтикой.

России есть чем ответить на возникающие вызовы, считают эксперты. Появление недружественного военного блока на северном фланге вынуждает Москву симметрично усиливать оборонный потенциал. Учитывая огромную протяженность общей границы, Россия продолжит планомерно наращивать на северном направлении как сухопутный компонент, так и дальнобойные ракетные средства противодействия.

Юлия Леонова