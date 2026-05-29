Стоимость строительства судна "Владимир Воробьев" подорожала более чем вдвое

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Марии Пашенковой "Стоимость строительства судна "Владимир Воробьев" подорожала до 52,6 млрд рублей", строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 "Владимир Воробьев" подорожало до 52,6 млрд рублей. Это следует из обновленного распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 года № 267-р. На старте строительства инвестиции в проект оценивались в 24,8 млрд рублей.

Закладная доска многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) "Владимир Воробьев" (строительный номер 05719) проекта 22770, строящегося на АО "Балтийский завод" (входит в состав ОСК) в Санкт-Петербурге для ФГУП "Росатомфлот" (с) sudostroenie.info

"Предложение о пересмотре стоимости строительства МСАТО было поддержано председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - сообщил изданию представитель ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом), добавив, что основные причины связаны с макроэкономическими обстоятельствами и определены после проведения независимой технико-экономической экспертизы расчетов.

"Атомфлот" и петербургское АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство МСАТО в 2023 г. Закладка состоялась в декабре 2024 г. Церемония прошла на стапеле "Балтийского завода" в Санкт-Петербурге, который осуществляет строительство судна.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщали, что финансирование строительства предполагается по схеме: 50% за счет средств бюджета Российской Федерации и 50% за счет инвестиционной программы Госкорпорации "Росатом". Представитель "Атомфлота" подтвердил изданию, что финансирование проекта на условиях паритета, изначально утвержденное правительством РФ, сохраняется.

Судно войдет в состав ФГУП "Атомфлот" и будет выполнять полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок универсальных атомных ледоколов и головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510. "Завершение строительства ожидается в сентябре 2029 г." - сообщал в ходе конференции "Технологическое развитие промышленных проектов на Севере" директор коммерческого отдела ФГУП "Атомфлот" (входит в ГК "Росатом") Андрей Макаров.

Представитель "Атомфлота" подтвердил изданию, что дата ввода в эксплуатацию судна атомно-технологического обслуживания остается без изменений. Создание судна необходимо для поддержания полного цикла эксплуатации и технологического обслуживания атомного ледокольного флота. Сейчас предприятие владеет тремя специализированными судами: плавтехбазой "Имандра", теплоходом "Серебрянка", многофункциональным судном-контейнеровозом "Россита".

Создание МСАТО необходимо для перезарядки именно новых ледоколов и плавучих сооружений с ядерными энергетическими установками. В числе последних - плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" и модернизированный плавучий энергоблок проекта 20781 (МПЭБ) с поэтапным вводом в эксплуатацию с 2027 по 2031 гг.

МСАТО будет обеспечивать выгрузку отработавшего ядерного топлива из реакторных установок судов; загрузку свежего ядерного топлива; выдержку отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточного тепловыделения и ряд других технологических операций.

В действующей группировке атомных ледоколов сейчас насчитывается четыре новейших: "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия" проекта 22220. Еще три планируют ввести в ближайшие пять лет: "Чукотка" (2026 г.), "Ленинград" (2028 г.), "Сталинград" (2030 г.). В 2030 г. отечественный ледокольный флот России также пополнится судном проекта "Лидер" - "Россия", он станет самым большим и мощным в мире. Для сравнения, если действующий ледокол прежнего поколения "50 лет Победы" имеет мощность 55 МВт и ледопроходимость до 2,8 м, то ледоколы проекта 22220 - 60 МВт и до 3 м, а показатели "России" составят 120 МВт и 4,3 м. При этом в "Атомфлоте" прогнозируют дефицит ледокольного обеспечения проектов Северного морского пути.

Опрошенные изданием эксперты отмечают значительные перспективы строительства и эксплуатации новых судов атомно-технологического обслуживания, но вместе с тем и большой объем затрат на такие проекты. Координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников пояснил, что в данный момент функции МСАТО выполняет "Имандра", однако ему уже много лет и требуется переход к более современному судну с расширенными возможностями, способному обеспечивать обслуживание атомных ледоколов на всех этапах их эксплуатации. Причин удорожания проекта эксперт называет несколько.

"Прежде всего, дорожает само производство, это связано с ростом накладных расходов. Увеличивается стоимость сырья, дорожает продукция других предприятий, необходимо повышать заработные платы сотрудникам. Кроме того, речь идет о новой продукции, а при работе с новыми проектами всегда возникают непредвиденные ситуации", - добавил Воротников.

Морской инженер, старший преподаватель кафедры судовых энергетических установок и судоремонта Мурманского арктического университета Артем Петров отметил, что инфраструктура обслуживания судов с ядерными установками исторически отстает от темпов строительства. Суда атомно-технологического обслуживания определяют реальную способность ледокольного флота выполнить поставленную задачу. Потребность в них растет прямо пропорционально масштабам освоения Арктики.

"Новое судно оснащено дизельной энергетической установкой, обладает неограниченным районом плавания и способно работать во всех арктических морях: от Баренцева и Белого до Чукотского и Берингова. Это позволит обслуживать не только действующий флот, но и строящиеся, обеспечивая непрерывный технологический цикл непосредственно в районах эксплуатации", - рассказал Артем Петров.

Председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, директор по работе с ключевыми партнерами АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" Алексей Фадеев обращает внимание на важный вопрос импортозамещения при развитии арктических проектов, который касается и судостроения. По данным "Росатома", к 2030−2035 гг. потребность России в Арктике составит не менее 75−80 судов ледового класса: это атомная группировка ледоколов, суда обеспечения, танкеры и газовозы типа "Алексея Косыгина". "Можно наблюдать, что часто импортозамещение идет с опережением. Но все равно, если говорить о судостроении, процесс нельзя назвать легким. По срокам некоторых проектов можно ожидать, что они сдвинутся вправо", - считает Фадеев.

Со стороны bmpd напомним, что распоряжением Правительства Российской Федерации №4321-р от 29 декабря 2022 года было предписано осуществление в 2023 - 2029 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания со сроком ввода судна в эксплуатацию в 2029 году (мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 9,28 мегаватта). Общая стоимость судна была определена в 24,798475 млрд рублей, а объем бюджетных инвестиций в его постройку в указанный период - в 12,3992375 млрд рублей.

Новое многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 должно заменить эксплуатирующееся судно атомно-технологического обслуживания "Имандра" проекта 1948 (в строю с 1980 года) и предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС "Академик Ломоносов" (и в перспективе - модернизированных плавучих энергоблоков). Разработку технического проекта 22770 АО "ЦКБ "Айсберг" завершило в 2018 году в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством промышленности и торговли России стоимостью 489,5 млн руб. В октябре 2022 года ФГУП "Росатомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") выдало ЦКБ "Айсберг" дополнительный контракт на сумму 249,998 млн руб на проведение к 31 мая 2023 г. корректировки технического проекта 22770 с целью "исключения из состава МСАТО оборудования иностранного производства, поставка которого в настоящий момент в РФ прекращена". Руководство "Росатомфлота" заявляло, что, с учетом планов строительства плавучих АЭС, до 2035 года потребуется строительство трех МСАТО проекта 22770.

Контракт на строительство МСАТО проекта 22770 был подписан 25 мая 2023 года ФГУП "Росатомфлот" с АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в состав ОСК). Закладка судна, получившего название "Владимир Воробьев" (строительный номер 05719) была произведена на АО "Балтийский завод" 20 декабря 2024 года.