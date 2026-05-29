ВКС России получили вторую в 2026 году партию истребителей Су-35С

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 26 мая 2026 года сообщило, что передало ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации и совершили перелет на аэродром базирования.

Один из партии новых переданных ВКС России в мае 2026 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что таким образом ВКС России была передана вторая в 2026 году партия истребителей Су-35С, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. Первая партия Су-35С по программе 2026 года была сдана заводом 17 апреля. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного ОАК дополнительного (пятого) контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Всего с учетом предыдущих контрактов ВКС России получили с 2012 года по конец 2025 года оценочно 155 серийных истребителей Су-35С.

Самолёты из партии новых переданных ВКС России в мае 2026 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

