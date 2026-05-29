Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)

Al Khaleej: после взаимных ударов России и Украины конфликт вышел на новый этап

Последние события привели к тому, что конфликт на Украине перешел на новую стадию, пишет Al Khaleej. Мир катится к масштабному кризису.

Абдулхафиз Джамаль (عبد الحفيظ جمال)

Рост числа ракетных и беспилотных ударов, а также предупреждения об опасности, в связи с которыми ряд иностранных посольств в Киеве рекомендовал своим гражданам покинуть страну или соблюдать повышенные меры предосторожности, вызывают следующие вопросы: куда движется конфликт? Приближается ли мир к более масштабному кризису?

Последние события свидетельствуют о том, что конфликт перешел в более серьезную и напряженную фазу. Отмечается активное применение современного вооружения, а также удары по объектам критической инфраструктуры на территории как России, так и Украины. Конфликт перестал быть просто военным противостоянием и превратился в затяжную "войну на истощение". Она ведется с использованием современных военных технологий, а также экономического и политического давления.

Усиление напряженности также вызывает опасения, что конфликт может выйти за пределы Украины. Растущая напряженность между Россией и Западом, включая НАТО, повышает риск опасных инцидентов, в том числе военных ошибок или просчетов, которые могут привести к более масштабному и трудно контролируемому противостоянию. Предупреждения об опасности, опубликованные рядом посольств, отражают обеспокоенность возможным усилением атак на Киев и другие ключевые города в ближайшее время.

В политическом плане шансы на достижение краткосрочного урегулирования остаются ограниченными: стороны по-прежнему исходят из того, что могут улучшить позиции на поле боя до начала серьезных переговоров. Это во многом объясняет сохранение высокой интенсивности боевых действий, несмотря на международное давление, а также растущие экономические и гуманитарные последствия конфликта.

В экономическом плане конфликт продолжает оказывать влияние на мировые рынки, в частности на энергетический, продовольственный и транспортный сектора. Европа сталкивается с растущими проблемами, связанными с безопасностью, энергетикой и экономической стабильностью. Кроме того, сохранение западных санкций против России усиливает фрагментацию в системе международных экономических и политических отношений.

Несмотря на эскалацию, большинство крупных держав по-прежнему стремятся избежать прямого полномасштабного столкновения, поскольку оно может привести к беспрецедентным последствиям для глобальной безопасности. Однако продолжение конфликта при отсутствии четких политических перспектив означает сохранение постоянного риска эскалации, особенно на фоне усиления военной риторики и роста взаимной напряженности между сторонами. В целом дальнейшее развитие российско-украинского конфликта остается неопределенным и допускает различные сценарии: от затяжной "войны на истощение" до временных политических договоренностей или перехода в более опасную фазу, которая может изменить международный баланс сил на долгие годы вперед.