Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Тренды военной индустрии

Источник изображения: belvpo.com

После «проверки боем» антидроновых систем на Украине Пентагон заключил с компанией Perennial Autonomy контракт на 500 млн долл. на их разработку и закупку для ВС США.

Соглашение подписано через межведомственную структуру, координирующую развитие американских антидроновых технологий.

В рамках контракта Пентагон рассчитывает получить линейку решений на базе ИИ, включая перехватчики Merops, квадрокоптеры Bumblebee и ударные беспилотники средней дальности Hornet. Эти системы предназначены для защиты военных баз, критической инфраструктуры и подразделений США от БПЛА.Отдельного внимания заслуживает сам контекст заключения сделки. Ускорение программы Counter-UAS напрямую связано не только с опытом конфликта на Украине, но и с ситуацией на Ближнем Востоке, где массовое применение иранских ударных дронов вывело из строя почти всю инфраструктуру ВС США в регионе.

В Пентагоне признают, что массовое применение FPV-дронов, ударных БПЛА и роевых атак стало одним из ключевых факторов ускоренного внедрения систем автоматического обнаружения, сопровождения и автономного перехвата воздушных целей.В эту же логику вписываются недавняя сделка на «круглую» сумму между США и Польшей по совместной разработке антидроновых решений.

Стоит также отметить, что параллельно расширяется и производственная база компании Perennial Autonomy.

В ближайшее время выпуск дронов-перехватчиков Merops планируется развернуть в Германии в рамках соглашения с мюнхенской Twentyfour Industries.В целом текущие тенденции подтверждают, что дроны-перехватчики и системы Counter-UAS становятся одним из ключевых элементов в борьбе с БПЛА. С учётом опыта конфликтов на Украине и Ближнем Востоке наращивание боевого потенциала ВС Беларуси за счёт поставки новых образцов ВВСТ, прежде всего дронов-перехватчиков, приобретает особую актуальность, в т.ч. в рамках развития военно-технического сотрудничества с Россией.

Павел Ковалев

