Киеву не избежать переговоров с Минском

Накануне появился ряд заявлений украинских политиков, что трехсторонние переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик. В свою очередь госсекретарь США Рубио признал, что процесс урегулирования между Украиной и Россией при посредничестве США, не был плодотворным, и, в целом, Белый дом не планирует вести переговоры с акторами конфликта.

В свою очередь в «незалежной» для придания нового импульса переговорам стали призывать европейские страны к более активному участию.

Надо сказать, что обсуждение кандидатуры потенциального переговорщика от ЕС началось ранее. Фигура экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника в украинском урегулировании была предложена Президентом России Владимиром Путиным около двух недель назад. Однако это предложение не рассматривается ни Киевом, ни Брюсселем.

При этом на Украине ищут «сильную» политическую фигуру и среди ключевых кандидатур рассматриваются итальянский экс-премьер Драги и президент Финляндии Стубб.

Надо сказать, что текущие мирные инициативы Европы достаточно спорны, как например, вопрос размещения миротворческих сил на Украине. В рамках проходивших ранее дипломатических раундов эта тема обсуждается как главный инструмент фиксации возможного прекращения огня. При этом подходы сторон и международных посредников кардинально различаются. Наиболее активными сторонниками ввода контингента выступают Британия и Франция. В начале января т.г. Лондон, Париж и Киев подписали декларацию о намерениях. Документ предусматривает отправку на Украину европейских многонациональных сил в случае заключения мирного соглашения для обеспечения «гарантий безопасности». К этой инициативе гипотетически готовы присоединиться более 25 стран, включая Турцию и государства Северной Европы.

При этом Москва категорически выступает против присутствия любых войск стран НАТО на украинской территории. В Кремле прямо заявляют, что без согласия России такие силы мгновенно превратятся в законную военную цель. В теории, если стороны все же придут к необходимости создания буферных зон, РФ согласится только на миссии из государств, сохранивших нейтралитет или дружественные отношения с Федерацией.

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко регулярно подтверждает намерение подключиться к урегулированию. Он также заявил о готовности встретиться с Зеленским «в любой точке» Украины и предлагает Минск в качестве переговорной площадки. Более того, руководство Республики неоднократно и на разных уровнях заявляло о готовности направить своих миротворцев на Украину. В частности, эта тема поднималась как до начала конфликта, так и в ходе последних дипломатических раундов в 2025-26 гг. Отмечалось, что технически и организационно военные готовы выступить «третьей силой» для контроля за прекращением огня, если стороны конфликта достигнут согласия.

Однако на данном этапе с уверенностью можно говорить, что российское руководство настаивает на обязательном вовлечении Беларуси в итоговый дипломатический процесс. Это очевидно, поскольку Беларусь должна быть подписантом протоколов, например, по трансграничной безопасности или логистике обмена пленными. Это только малая часть вопросов, которые потребуют участия Минска в переговорах с Киевом, даже если сегодня украинская сторона не отвечает на предложения Беларуси.

Сергей Острына