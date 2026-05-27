РФ намерена подписать контракты по "Ланцету-Э" со странами Африки и Ближнего Востока

Проводится соответствующая маркетинговая работа, указали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает до конца этого года подписать контракты с рядом стран Африки и Ближнего Востока на поставку барражирующего боеприпаса "Ланцет-Э". Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках I Международного форума по безопасности.

"Отмечается рост интереса отдельных африканских государств и стран Ближнего Востока к российским комплексам с БЛА, в том числе к "Ланцету-Э". Проводится соответствующая маркетинговая работа. Рассчитываем на подписание контрактов в текущем году", - рассказали в организации.

I Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ 26-29 мая в Московской области на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".