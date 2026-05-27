ФСВТС: дрон "Князь Вандал" обладает высочайшим экспортным потенциалом

Он доказал боевую эффективность в ходе СВО, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский", доказавший боевую эффективность в ходе СВО, обладает очень высоким экспортным потенциалом. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках I Международного форума по безопасности.

"На данный момент данное изделие еще не поставлялось на экспорт, однако уже можно заявить о крайне высоком экспортном потенциале этого дрона, поскольку свою боевую эффективность беспилотный летательный аппарат доказал в ходе СВО, а это главный показатель для вооружений", - сообщили в ФСВТС.

I Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ 26-29 мая в Московской области на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".