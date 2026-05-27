Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе

Вашингтон уведомил европейских союзников по НАТО о планах кардинального сокращения своего военного присутствия в рамках Альянса. По данным немецкой прессы, на закрытом совещании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе советник главы Пентагона Александр Велез-Грин буквально шокировал присутствующих масштабом задуманного. Европейцам было предложено в экстренном порядке закрыть образующийся разрыв в финансировании обороноспособности.

Суть американского демарша сводится к перекладыванию расходов по «защите Европы» на плечи самих европейцев. По новому плану, США круто урежут число стратегических бомбардировщиков, доступных объединённым силам, а долю истребительной авиации сократят сразу на треть. Кроме того, Пентагон планирует заметно уменьшить количество дронов, самолётов-заправщиков, военных кораблей и полностью перестанет предоставлять в распоряжение НАТО собственные подводные лодки. При этом ядерное сдерживание за океаном, как заявляется, решено сохранить.

Примечателен контекст этого решения. Оно последовало после того, как крупнейшие европейские страны блока (включая Германию, Испанию, Италию и Францию) по сути отказались поддержать США в военной операции против Ирана, в рамках которой администрация Трампа была вынуждена самостоятельно наносить удары. Европейцы тогда заявили, что конфликт на Ближнем Востоке - это «не их война». Похоже, теперь Вашингтон решил, что защита самой Европы - тоже не его война, требуя от союзников либо большей самостоятельности, либо финансовой компенсации.