Военное обозрение

Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр

Источник изображения: topwar.ru

Тема мостов через Днепр неоднократно поднималась различными российскими экспертами и военкорами. Всех интересовал только один вопрос: почему российское командование не разбомбит мосты? Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сегодня попытался ответить на этот вопрос.

Разрушение мостов через Днепр значительно затруднит логистику противника, но на данный момент у России нет возможности разрушить их. Как заявил Картаполов «Парламентской газете», проектировкой и строительством мостов занимались советские инженеры, создавались они с расчетом на бомбардировки. Поэтому по ним бесполезно бить ракетами с боеголовками массой до 500 кг, их для разрушения, которое уже невозможно будет восстановить, потребуется слишком много. Здесь нужно бить фугасными авиабомбами массой от 1,5 до 3 тонн с УМПК, но на данный момент авиация до мостов не достает, слишком далеко.

Мосты через Днепр проектировали советские инженеры, а строили советские строители из советских же материалов. И строили с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни попаданий наиболее распространенных боеприпасов середины XX века. То есть авиабомб массой 250–500 килограммов.

Как подчеркнул парламентарий, мосты через Днепр являются стратегическими объектами, и как только появится возможность их разбомбить, по ним нанесут удары.

2 комментария
№1
27.05.2026 06:22
Круговое  отклонение ракеты "Кинжал" составляет 1 метр.
А  что, нельзя   было  вместо   предвыборных   показушных
ударов  по  местам   отверточной  сборки  БПЛА  в   Киеве
работать  по мостам?
   Как    говорится:    посредственные    генералы    изучают
тактику, талантливые - стратегию, гениальные - логистику.
Хочется  добавить :  особо  одаренные - пиар.
№2
27.05.2026 20:16
Жалко.что лётчики люфтваффе об этом не знали. В 1941 году мой отец плыл через Днепр на самодельном плотике. Мостов тогда уже не было.Всю жизнь помнил. Светлая Память ему и всем погибшим тогда и Царство Небесное.
