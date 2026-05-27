ФСВТС России обсудит на форуме по безопасности проекты в военно-технической сфере

На мероприятии главам делегаций дружественных государств представят образцы вооружения ведущих предприятий-разработчиков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках международного форума по безопасности обсудит с традиционными партнерами реализацию действующих проектов в военно-технической сфере. Об этом сообщили журналистам в ФСВТС.

"В рамках предстоящего форума запланирован целый ряд встреч и переговоров как с нашими традиционными партнерами, с которыми активно реализуем действующие проекты в военно-технической сфере, так и с представителями других государств, проявляющих интерес к развитию двустороннего взаимодействия", - сказали в ФСВТС.

Там отметили, что в рамках форума главам делегаций дружественных государств будут представлены образцы вооружения ведущих предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения. В частности, на форуме будут продемонстрированы комплекс с беспилотным летательным аппаратом ближнего действия "С350М-Э", барражирующие боеприпасы "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э", разведывательный беспилотник Z-16Э из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", а также система контроля воздушного пространства.

I Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет с 26 по 29 мая 2026 года в Московской области. В дни форума пройдут 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности; шесть многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия - АСЕАН, Россия - Центральная Азия, Россия - страны Сахеля, брифинг для стран Африки); 21 мероприятие в формате круглых столов, конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий. Также будет организовано 25 выставок.

ТАСС - информационный партнер форума.