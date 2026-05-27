Глава РАН: ученые Российской академии наук активно работали над МБР "Сармат"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ученые Российской академии наук (РАН) активно работали над созданием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сказал президент РАН Геннадий Красников, отвечая на вопрос ТАСС.

"Да, безусловно. Вы знаете о том, что эта работа давно шла, больше 10 лет, и практически всеми учеными по всем направления, начиная в свое время с генерального конструктора, и соответственно, весь облик ракет, и топливо, электроника. И на каждом этапе российские ученые, члены Академии наук [трудились]",- сказал он.