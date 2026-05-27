Эксперт Гапоненко объяснил неспособность сил ПВО Украины сбить "Кинжалы"

Кандидат экономических наук указал, что российские ракеты летят быстрее ракет-перехватчиков, а траектория подлета фактически лишает возможности их ликвидации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Система ПВО Украины не смогла отразить массированный удар России ракетами "Орешник", "Искандер", "Кинжал", Циркон" из-за фундаментального превосходства российского вооружения по скорости и маневренности, а также острого дефицита боекомплекта для украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

Как сообщили в Минобороны России 24 мая, российские военнослужащие в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории РФ нанесли массированный удар ракетами "Орешник", "Искандер", "Кинжал", Циркон" по объектам военного управления Украины, цели поражены. При этом, как отмечало издание "Страна" со ссылкой на источники, системы ПВО Украины не смогли отразить удары российских ракет по военным объектам в Киеве и Киевской области.

"Отсутствие сбитых "Кинжалов" и "Цирконов" - это не случайность и не чей-то косяк, а вполне закономерный итог целого комплекса причин. Главенствует фундаментальное превосходство характеристик нападения над защитой: скорость и маневренность этих ракет фактически не оставляют существующим ЗРК шансов на успешный перехват", - считает эксперт.

Российские ракеты, по его словам, летят быстрее ракет-перехватчиков, а траектория их подлета фактически лишает возможности их ликвидации. "Современные ЗРК фактически не могут уничтожить эти наши ракеты, - пояснил эксперт. - Сбить можно, но, по большей степени, случайно".

Он указал, что "острый дефицит боекомплекта для ЗРК, вызванный высокой интенсивностью боевых действий, также делает каждый такой пуск для ВСУ неоправданно рискованным расходом ценного ресурса. Любое упоминание об "экономии" в таких условиях - это, скорее, жалкая попытка скрыть отсутствие реальных технических возможностей для борьбы с данным типом ракет. На практике российские ракеты не сбиваются, поэтому под "экономией" они камуфлируют свое бессилие", - сказал Гапоненко.