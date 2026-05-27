Ростех представил комплекс «Государственность» для дружественных стран

Решение объединяет разрозненные информационные системы и массивы данных в единую цифровую экосистему для управления компанией, отраслью или государством

Госкорпорация Ростех представила на I Международном форуме по безопасности новый программно-аппаратный комплекс «Государственность». Решение бесшовно объединяет разрозненные информационные системы и массивы данных в единую цифровую экосистему для управления компанией, отраслью или государством — в зависимости от потребностей заказчика. Ожидается, что продукт будет востребован в дружественных странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Уникальный программный продукт формирует единую модель данных на основе обширных оцифрованных сведений о бюджетах, законодательстве, отраслях экономики, социальных процессах и т.д. Машина обеспечивает логическую связанность данных, выдает аналитику и способна моделировать сценарии развития проектов, предприятий, отраслей, общества или целой страны с учетом всех аспектов — от социальных до финансовых.

Комплекс разработан компанией «ГиперГрафГрупп» при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех). Решение демонстрируется на базе отечественного компьютера-моноблока, который выпускается партнером «РТ-Проектные технологии» — компанией «РЕД Интернэшнл».

«В зависимости от потребностей заказчика комплекс может быть ориентирован на решение самых разных прикладных задач. Например, сокращение неэффективных расходов, поиск способов снижения долговой нагрузки, рост качества жизни на конкретной территории, улучшение собираемости налогов, повышение эффективности компании или отраслей экономики и т.д. Решение может быть адаптировано к уникальной культуре каждой страны и позволяет прослеживать процессы в наглядной форме и во внутренних взаимосвязях», — отметил эксперт Департамента управления проектами «РТ-Проектные технологии», основатель «ГиперГрафГрупп» Владимир Кутин.

ПАК обладает большой мощностью и может одновременно обрабатывать более 300 тысяч классов объектов, учитывая свыше 2,4 млрд взаимосвязей между ними. На данный момент в базе данных комплекса хранятся до 500 млн записей, анализ данных ведется с помощью более чем 20 тыс. алгоритмов.

Решение в 10 раз ускоряет создание автоматизированных систем управления по сравнению с традиционными методами разработки, способно заменить все классы систем и устранить актуальную проблему «непонимания» между отдельными ИТ-системами, данными, которыми они оперируют, и языками, на которых они пишутся. На сегодняшний день элементы ПАК прошли апробацию в ряде российских компаний, подтвердив свой функционал и характеристики.

«Разработки такого уровня ведут всего несколько западных компаний. Но их цели, как мы видим, далеки от созидательных. Вспомните, например, чем занимаются Palantir или Stratfor — это часть гибридных войн, направленных на уничтожение несогласных в разных частях земного шара. Наш продукт предлагает новый уровень ИТ-технологий для решения мирных задач: обеспечения роста экономики и повышения качества жизни людей. Уверен, что система вызовет интерес у наших партнеров из дружественных стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Международный форум по безопасности проходит на площадке «Лайв Арена» в Подмосковье с 26 по 29 мая под эгидой Совета Безопасности России.