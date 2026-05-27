Войти
Техкульт

Самоходная гаубица RCH-155 на базе компактного БТР Boxer усилит британскую армию

460
0
0

RCH-155

Британская армия входит в десятку сильнейших армий мира (по разным оценкам занимает 6-8 место), но в последние годы переживает серьезный кризис из-за хронического недофинансирования. Очередная попытка изменить ситуацию — контракт почти на 1 млрд. фунтов стерлингов ($1,35 млрд.) на закупку 72 самоходных гаубиц RCH-155 на базе бронемашин Boxer. Первая партия должна поступить на вооружение уже через два года.

RCH-155 придет на смену устаревшим гаубицам AS-90. Она объединяет в себе 155-мм артиллерийский модуль с колесным шасси Boxer 8x8. Автомат заряжания обеспечивает скорострельность до восьми выстрелов в минуту при дальности поражения до 70 км. Экипаж самоходной гаубицы — 2 человека, которые находятся в защищенном отделении. Предусмотрено несколько сменных модулей, которые устанавливаются в зависимости от решаемых задач — в частности, предусмотрены версии БТР, машины для эвакуации раненых и передвижного КП. Всего британская армия получит 623 Boxer. В производстве будут задействованы несколько британских и европейских подрядчиков. Так, артиллерийскую часть изготовит расположенное в Великобритании подразделение немецкого оружейного концерна Rheinmetall, а шасси, двигатель и трансмиссию Boxer — холдинговая оборонная компания KNDS.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Boxer GTK
Компании
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"