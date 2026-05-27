Самоходная гаубица RCH-155 на базе компактного БТР Boxer усилит британскую армию

RCH-155

Британская армия входит в десятку сильнейших армий мира (по разным оценкам занимает 6-8 место), но в последние годы переживает серьезный кризис из-за хронического недофинансирования. Очередная попытка изменить ситуацию — контракт почти на 1 млрд. фунтов стерлингов ($1,35 млрд.) на закупку 72 самоходных гаубиц RCH-155 на базе бронемашин Boxer. Первая партия должна поступить на вооружение уже через два года.

RCH-155 придет на смену устаревшим гаубицам AS-90. Она объединяет в себе 155-мм артиллерийский модуль с колесным шасси Boxer 8x8. Автомат заряжания обеспечивает скорострельность до восьми выстрелов в минуту при дальности поражения до 70 км. Экипаж самоходной гаубицы — 2 человека, которые находятся в защищенном отделении. Предусмотрено несколько сменных модулей, которые устанавливаются в зависимости от решаемых задач — в частности, предусмотрены версии БТР, машины для эвакуации раненых и передвижного КП. Всего британская армия получит 623 Boxer. В производстве будут задействованы несколько британских и европейских подрядчиков. Так, артиллерийскую часть изготовит расположенное в Великобритании подразделение немецкого оружейного концерна Rheinmetall, а шасси, двигатель и трансмиссию Boxer — холдинговая оборонная компания KNDS.

Александр Агеев