Евросоюз интегрирует ПВО со спутниковыми системами для борьбы с беспилотниками

Фон дер Ляйен: ЕС интегрирует ПВО со спутниковыми системами Copernicus и Galileo

Страны Европейского союза интегрируют национальные системы противовоздушной обороны со своими «гражданскими» спутниковыми системами Copernicus и Galileo «для противодействия России». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

По ее словам, системы значительно повысят ситуационную осведомленность.

В ходе этого же выступления фон дер Ляйен заявила, что вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины в воздушное пространство стран Прибалтики является «намеренной стратегией России». Политик также поблагодарила прибалтийцев «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и страны региона смогут «вместе победить» Россию.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее французский политик обвинил ЕК в лицемерии из-за дронов ВСУ в Прибалтике.

