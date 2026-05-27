НАТО создаст новую структуру для защиты стран Балтии от «нападения России»

Флаги НАТО и Латвии
Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

Reuters: НАТО создаст новую структуру для защиты стран Балтии

НАТО усилит оборону восточного фланга за счет создания новой структуры для быстрой переброски сил в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией, сообщили два знакомых с ситуацией источника Reuters.

Сейчас силы альянса во всех трех странах Балтии и северной Польше подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине. Назначение второго корпуса для региона позволит НАТО наращивать «массу на скорости», компенсируя ограниченную стратегическую глубину и уязвимость Прибалтики.

Как пояснил один из военных чиновников, в полностью развернутом состоянии армейский корпус обычно управляет тремя дивизиями — от 40 до 60 тысяч военнослужащих. По его словам, в мирное время это будет лишь каркасная структура командования, но со всеми штатными специалистами: артиллерией, ПВО, медиками, чтобы при необходимости быстро развернуть войска.

Германия и Нидерланды по согласованию с НАТО достигли договоренности о передаче германо-нидерландского корпуса, базирующегося в Мюнстере, под оборону Латвии и Эстонии. Сделка преодолела последнее препятствие — нехватку корпусных войск, в частности в области дальнобойной артиллерии, ПВО, инженерных и медицинских подразделений. Вместе с другими партнерами Германия и Нидерланды займутся формированием этих сил.

Пока неясно, когда решение вступит в силу и сколько войск попадет под командование нового штаба.

Ранее ЕС решил выдать странам Прибалтики средства на обеспечение обороноспособности.

Татьяна Охотникова

