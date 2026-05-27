«Все имеющиеся средства поражения». Какими будут новые удары по Киеву?

Полковник Ходаренок считает, что по Киеву нанесут удары невиданной ранее силы

Вооруженные силы России приступают к подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, как они будут осуществляться на практике.

Решение по новым ударам принято в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.

США и другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из украинской столицы. Европейские страны проигнорировали предупреждение российского МИДа о начале планомерных ударов по Киеву, покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены. Об этом заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

В таком случае возникает вопрос – «Вас предупредили?» и начинает действовать правило – «Кто не спрятался, я не виноват».

Жителям же Киева настоятельно рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, а также к местам дислокации подразделений ВСУ.

Нельзя исключать, что системные удары по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений приобретут характер воздушной операции, то есть будет представлять собой совокупность согласованных и взаимосвязанных массированных и групповых ударов, проводимых Воздушно-космическими силами, Военно-морским флотом, Ракетными войсками и артиллерией (РВиА), а также силами и средствами других видов ВС РФ и родов войск.

Можно не сомневаться, что в настоящее время завершается подготовка подобной операции, которая включает принятие решения, постановку задач войскам, планирование операции, организацию взаимодействия, организацию всестороннего обеспечения и управления. Словом, вносятся последние уточнения в планы-графики нанесения массированных ударов. А то, что это будет серия ударов невиданной ранее силы, в результате которой кварталы правительственных зданий в столице Украины будут снесены под ноль, сомневаться не приходится.

Скорее всего, в массированных и групповых ударах будут задействованы все имеющиеся у российской армии средства поражения — крылатые ракеты воздушного и морского базирования, аэробаллистические ракеты типа «Кинжал», оперативно-тактические баллистические ракеты типа «Искандер-М» и крылатые ракеты «Искандер-К», гиперзвуковые ракеты «Циркон», ударные беспилотные летательные аппараты самых различных типов и модификаций. По особо важным объектам города Киева будут применены ракетные комплексы «Орешник».

Помимо этого, предполагается применение значительного количества ложных целей с целью дезориентации РЛС и огневых средств противника, а также действия подразделений и частей РЭБ с целью дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника, снижения эффективности его боевых средств, оружия и разведки.

Под центрами принятия решений (военные обычно называют их пунктами высших звеньев управления), скорее всего, понимается комплекс зданий военно-политического руководства Украины, то есть дома и кварталы, в которых размещаются органы исполнительной, законодательной и судебной власти Украины. Скорее всего, предполагаются удары по заглубленным и подземным командным пунктам.

Нельзя исключать, что в этих целях будут применены противобункерные средства поражения нового типа. Будут завалены входы и выходы из подземных сооружений, вызваны подвижки в слое грунта с целью обрушения перекрытий и окончательного вывода из строя этих сооружений. А точные планы подземных и заглубленных центров управления у российской стороны, надо полагать, имеются. В свое время их строительство курировало 15-е главное управление КГБ СССР (так называемое бункерное).

Какого-либо эффективного противодействия со стороны сил и средств противовоздушной обороны ВСУ не предполагается. Во-первых, боевой состав зенитных ракетных войск для прикрытия такого объекта как Киев явно недостаточен. По самым приблизительным подсчетам, сил и средств требуется, по крайней мере, втрое больше.

Самое главное, у ЗРВ Воздушных сил Украины сейчас наблюдается огромный дефицит зенитных управляемых ракет (особенно предназначенных для стрельбы по баллистическим целям). Поэтому сорвать предстоящую воздушную операцию ВС РФ у ВСУ никак не получится.

Если противник начнет огрызаться и наносить удары по объектам на территории России, то, вполне возможно, действия ВС РФ будут персонализированы, то есть удары будут наноситься по местам пребывания не только высшего руководящего состава ВСУ, но и ведущих политиков Украины.

Помимо этого, с учетом менталитета политического класса Украины, удары ВС РФ могут наноситься по элитным квартирам и загородным домам депутатского корпуса и членов правительства украинского государства.

То есть порядок действий в подобном случае может быть и такой — поставил, к примеру, украинский политик свою подпись под планом удара по объектам на территории России, на следующее утро проснулся — а квартиры, загородного дома и парка элитных автомобилей у него уже нет.

Скорее всего, не удары по объектам ВПК в Киеве, а именно такие точечные бомбардировки могут самым серьезным образом повлиять на позицию политического класса Украины в вопросах подвижек к мирным договоренностям с Российской Федерацией.

Или же возможны и другие варианты — организовали ВСУ удар по России, а на следующей день в Киеве минус два моста через Днепр, еще раз организовали — минус здание Верховной рады, не одумались — получили разрушение гидротехнических объектов на реке Днепр.

Никаким другим способом достучаться до сознания и пробудить разум у украинских политиков, скорее всего, не получится.

Поэтому предстоящая воздушная операция ВС РФ представляет собой вернейшую дорогу к миру. А сограждане и сподвижники президента Украины после серии катастрофических для Киева ударов могут с полными на то основаниями задать вопрос главе государства: «Ну, что, Владимир Александрович, довыкалывался?».

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).