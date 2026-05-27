Деловая газета "Взгляд"

TWZ: Китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения

Китайский экраноплан "Бохайский морской монстр"
В Сети появились новые фотографии загадочного китайского экраноплана, на которых отчетливо видны узлы подвески для внешних грузов или вооружения.

Китайский экраноплан, получивший неофициальное прозвище "Бохайский морской монстр", вновь попал в объективы камер, пишет издание TWZ.

На свежих снимках видно, что аппарат оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, а не турбореактивными, как предполагалось ранее. Под каждым крылом появились пилоны, предназначенные для сброса полезной нагрузки.

Наличие подобных узлов крепления указывает на возможное боевое применение машины. Эксперты полагают, что экраноплан может нести внешние топливные баки, контейнеры с датчиками, спасательное оборудование или наступательное вооружение, включая запускаемые с воздуха беспилотники. Военная окраска аппарата косвенно подтверждает эти догадки.

Впервые "Бохайский морской монстр" был замечен в июне 2025 года на пирсе в Бохайском заливе. Специалисты не исключают, что текущая версия является лишь уменьшенным демонстратором технологий. В случае успеха проекта Китай может создать более крупный аппарат с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета для выполнения логистических и боевых задач в Тихоокеанском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил успехи Китая в развитии беспилотной авиации.

На учениях в провинции Сычуань разработчики показали новый аппарат с возможностью вертикальной посадки на хвостовую часть.

Ранее китайские ученые создали уникальный дрон для выполнения полетов в воздухе и перемещения под водой.

Дмитрий Зубарев

