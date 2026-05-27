ЕС впервые выделил деньги на вооружение Прибалтики

Еврокомиссия направила 1,5 млрд евро на военные нужды Прибалтики

Средства из фонда развития депрессивных регионов Европейского союза впервые перераспределены на оборонные проекты в Прибалтике после серии инцидентов с украинскими беспилотниками, сообщили в ЕС.

Еврокомиссия впервые в своей истории направила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов Евросоюза на военные нужды стран Прибалтики после падения на территории этих стран дронов ВСУ.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции Брюсселя на инциденты с беспилотниками, передает ТАСС.

"Уже сейчас 1,5 млрд евро из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент – это Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро, который был специально создан два месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И еще 12 млрд евро по программе SAFE – они есть в наличии, важно их использовать", – заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что в целом 40 млрд евро из разных финансовых источников уже направлены на усиление обороны восточного фланга Евросоюза. Эти средства, по ее словам, предназначены для укрепления военной инфраструктуры и повышения готовности стран региона к новым инцидентам с дронами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

Ранее во вторник французский оппозиционный политик Флориан Филиппо раскритиковал визит фон дер Ляйен в Литву из-за ее позиции по инцидентам с украинскими беспилотниками в Прибалтике.

До этого руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

Тимур Шайдуллин