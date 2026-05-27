В России представили «Гармонь-МЕ» для поиска дронов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС.

«Рособоронэкспорт» представил новую РЛС «Гармонь-МЕ» с дальностью 60 километров

Компания «Рособоронэкспорт» представила новую радиолокационную станцию (РЛС) «Гармонь-МЕ» для поиска различных воздушных целей, включая дроны, на первом Международном форуме по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

РЛС «Гармонь-МЕ» может обнаруживать летательные аппараты на дальности до 60 километров. Также ее можно использовать в режиме контрбатарейной борьбы для обнаружения артиллерийских позиций противника.

Станция может выполнять задачи на полевых и временных аэродромах. Также «Гармонь-МЕ» способна работать в интересах подразделений противовоздушной обороны.

Базовая РЛС 1Л-122 «Гармонь», которая работает в L-диапазоне, способна обнаруживать цели на дальности до 40 километров. Система «видит» объекты, которые летят со скоростью до 700 метров в секунду.

Ранее в мае госкорпорация «Ростех» представила комплекс для обнаружения беспилотников «Бекас».

