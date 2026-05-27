На РОС запланировали 30 экспериментов

Баканов: На Российской орбитальной станции проведут 30 экспериментов

На перспективной Российской орбитальной станции (РОС) запланировали провести 30 экспериментов, заявил на Общем собрании членов Российской академии наук (РАН) генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на Международной космической станции (МКС) из 60 экспериментов 25 проводятся по заказу РАН. «На Российской орбитальной станции уже запланированы 30, как раз по заказу разных институтов академии», — сказал руководитель.

Всего в рамках федерального проекта «Космическая наука» до 2036 года российская сторона, как уверяет Баканов, планирует запустить 16 научных аппаратов и миссий, включая «Спектр-УФ», «Спектр-М» и «Венеру-Д».

Ранее директор департамента цифровой трансформации госкорпорации Дмитрий Горшков заявил, что на перспективной РОС планируется использовать искусственный интеллект.

Также в мае в «Роскосмосе» к 80-летию российской ракетно-космической отрасли полное импортозамещение назвали приоритетом при создании российских спутников.