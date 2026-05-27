Войти
Lenta.ru

На РОС запланировали 30 экспериментов

523
0
0
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости.

Баканов: На Российской орбитальной станции проведут 30 экспериментов

На перспективной Российской орбитальной станции (РОС) запланировали провести 30 экспериментов, заявил на Общем собрании членов Российской академии наук (РАН) генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на Международной космической станции (МКС) из 60 экспериментов 25 проводятся по заказу РАН. «На Российской орбитальной станции уже запланированы 30, как раз по заказу разных институтов академии», — сказал руководитель.

Всего в рамках федерального проекта «Космическая наука» до 2036 года российская сторона, как уверяет Баканов, планирует запустить 16 научных аппаратов и миссий, включая «Спектр-УФ», «Спектр-М» и «Венеру-Д».

Ранее директор департамента цифровой трансформации госкорпорации Дмитрий Горшков заявил, что на перспективной РОС планируется использовать искусственный интеллект.

Также в мае в «Роскосмосе» к 80-летию российской ракетно-космической отрасли полное импортозамещение назвали приоритетом при создании российских спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"