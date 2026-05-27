РИА Новости

МЧС представило комплекс "Зонтик" для обнаружения БПЛА

Первый международный форум по безопасности
Источник изображения: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

МЧС представило новый комплекс "Зонтик" для обнаружения вражеских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ

  • МЧС представило на выставке в Подмосковье новый комплекс "Зонтик" для обнаружения вражеских беспилотников.
  • Комплекс "Зонтик" анализирует и проводит мониторинг сигналов БПЛА, имеет звуковое предупреждение о приближении дрона и может перехватывать видеосигнал с БПЛА противника в радиусе 300–400 метров.
  • Комплекс "Зонтик" — новейшая разработка компании "Элиарс", которая прошла испытания в НИИ РЭБ и получила сертификат, его планируют использовать в зоне боевых действий для обеспечения безопасности сотрудников МЧС.

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. МЧС РФ показало на выставке в Подмосковье новый комплекс "Зонтик", предназначенный для обнаружения вражеских беспилотников, которые могут представлять угрозу спасателям, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка открылась в рамках Международного форума по безопасности. МЧС России представило новый комплекс для обнаружения вражеских беспилотников "Зонтик", который анализирует и проводит мониторинг цифровых и аналоговых сигналов БПЛА на основе радиотехнических методов.

Как рассказал РИА Новости представитель МЧС РФ, в функционал "Зонтика" входит звуковое предупреждение о приближении дрона. Также с помощью комплекса можно перехватывать видеосигнал с БПЛА противника и выводить видео на специальный экран "Зонтика". Радиус перехвата сигнала составляет 300-400 метров.

Комплекс "Зонтик" - новейшая разработка компании "Элиарс", которая уже прошла испытания в НИИ РЭБ и получил сертификат, ее планируют испытывать и использовать в зоне проведения боевых действий. Комплекс предназначен для обеспечения безопасности сотрудников МЧС, привлеченных к разминированию территорий.

Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.

