Войти
РИА Новости

Шойгу прокомментировал пролеты украинских БПЛА над Балтикой

532
0
+1
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, комментируя журналистам пролет украинских беспилотников над территорией Прибалтики, заявил, что этим странам надо определиться: или у них нет противовоздушной обороны, или они являются соучастниками атаки на Россию.

"Например, пролет по территории Прибалтики беспилотных летательных аппаратов из Украины к нам туда, на северо-запад. Тут существует два варианта. Вариант первый - либо у вас полное отсутствие системы противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите. Или вы соучастники. Выбор за ними", - сказал он после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ.

"А с учетом того, что они фактически ни одного не сбили, они там падают с определенной периодичностью на их территории, и в этом почему-то обвиняют Россию. Нас можно обвинить, но только в той части, что у нас система противовоздушной обороны работает", - добавил Шойгу.

Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Россия
Украина
Эстония
Компании
ОДКБ
Персоны
Патрушев Николай
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"