В РАН рассказали об активной работе над созданием МБР «Сармат»

Глава РАН: ученые активно трудились над созданием «Сармата»

Ученые Российской академии наук (РАН) активно работали над созданием уникальной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об этом 26 мая заявил глава РАН Геннадий Красников.

«Эта работа давно шла, больше 10 лет, и [выполнялась] практически всеми учеными по всем направлениям», — приводит его слова ТАСС.

Красников уточнил, что члены Академии наук участвовали в создании ракеты на каждом этапе, начиная с облика ракеты и заканчивая электроникой.

В этот же день секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что успешные испытания «Сармата» и учения ядерных сил умерят пыл Запада и заставят оценить возможные последствия их политики в отношении России. Шойгу отметил, что Россия адекватно оценивает риски и планомерно наращивает количество учений и количество военного потенциала.