ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота

ЦАМТО, 26 мая. ВМС Бангладеш приняли переданное из состава ВМС Великобритании в рамках двустороннего межправительственного соглашения гидрографическое судно, ранее носившее наименование "Энтерпрайз".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, официальная церемония передачи состоявшего на вооружении ВМС Великобритания гидрографического судна класса "Эхо" состоялась 5 мая. Теперь, перед поставкой заказчику, судно должно пройти ремонт в Великобритании. Предполагается, что оно войдет в состав ВМС Бангладеш в 2027 году.

Как заявлено, в период эксплуатации судно применялось для гидрографических исследований, оказания гуманитарной помощи, поддержки операций по оказанию помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий. Помимо специализированных задач, в число функций судна входили оперативная оценка состояния окружающей среды, ведение разведки, поддержка задач противоминной борьбы и др.

Как отмечается, после передачи гидрографическое судно "Энтерпрайз" обеспечит ВМС Бангладеш возможности для детального картографирования морского дна, проведения гидрографических, океанографических и научных исследований. Ожидается, что собранные данные повысят эффективность применения ДЭПЛ ВМС Бангладеш. Возможности оказании гуманитарной помощи и реагировании на стихийные бедствия также будут востребованы в Бангладеш, подверженной циклонам и другим стихийным бедствиям.

Построенное компанией Appledore Shipbuilders в Девоне судно "Энтерпрайз" было принято на вооружение ВМС Великобритания в 2003 году. Оно является вторым из двух исследовательских судов класса "Эхо", принятых на вооружение британского флота. "Энтерпрайз" выведено из состава флота в 2023 году. О намерении передать судно ВМС Бангладеш было официально объявлено в феврале 2026 года.

Общая длина судна составляет 90 м, полное водоизмещение – 3600 т, максимальная скорость – 15 узлов, дальность хода – 9000 морских миль на скорости 12 узлов. Экипаж состоит из 72 человек. Судно спроектировано для работы вахтовым методом, обеспечивая готовность к эксплуатации в течение 320 дней в году.

Возможности судна по проведению исследований позволят Бангладеш провести детальное картографирование обширной морской территории в Бенгальском заливе, повысив безопасность судоходства для коммерческих судов и поддержав растущие инициативы страны в области "голубой экономики". Картографирование подводного ландшафта Бенгальского залива также улучшит возможности ВМС Бангладеш по применению подводных лодок.