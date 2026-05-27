Россия поучаствует в конкурсе на спутник KazSat-3R

Компания «Главкосмос» поучаствует в конкурсе на создание спутника KazSat-3R
Российская компания «Главкосмос» поучаствует в конкурсе на создание казахстанского спутника KazSat-3R, пишет «Ак Жайык».
Кроме «Главкосмоса», в тендере на замену казахстанского космического аппарата KazSat-3 российского производства участвуют компании China Great Wall Industry Corporation, Shanghai Engineering Center for Microsatellites (Китай), ReOrbit Oy (Финляндия) и Turkish Aerospace Industries (Турция).
В апреле российская ракета «Союз-5» впервые была запущена с космодрома Байконур.