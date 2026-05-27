Сеул объявил о запуске программы создания атомных подлодок

Во вторник, 26 мая, Министерство национальной обороны Южной Кореи объявило о запуске проекта по разработке атомной подлодки. "Атомные субмарины обладают значительно расширенными оперативными возможностями по сравнению с существующими ДЭПЛ, включая бо́льшую продолжительность нахождения под водой и высокую мобильность. Поэтому они будут играть ключевую роль в противодействии ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи", – отмечает Naval News.

Разработка атомных подводных лодок – это стратегический проект, требующий концентрации национальных возможностей на основе технологий Республики Корея в ядерной и судостроительной отраслях. Проект будет разрабатываться систематически и поэтапно с соблюдением следующих пяти принципов:

В качестве ядерного топлива для реакторов атомных подлодок будет использоваться низкообогащенный уран, а сами реакторы разработают таким образом, чтобы обеспечить длительный цикл работы с целью минимизации необходимости замены ядерного топлива.

Для обеспечения автономности и стабильности в процессе закупки, поддержки и технического обслуживания атомные подлодки будут разрабатываться и строиться в Южной Корее.

Платформа и силовая установка будут разработаны с активным использованием передовых мировых технологий, накопленных за длительный период в гражданском ядерном и судостроительном секторах Республики Корея, что позволит обеспечить высокий уровень надежности и безопасности.

Проект реализуется с учетом всего жизненного цикла будущих субмарин, начиная от проектирования и постройки и заканчивая эксплуатацией, техническим обслуживанием, обращением с ядерным топливом и демонтажом.

Первую атомную подлодку планируют спустить на воду в середине 2030-х годов и ввести в эксплуатацию в районе 2040 года.

В официальном заявлении Минобороны Южной Кореи подчеркивается, что Сеул будет неуклонно выполнять свои обязательства по нераспространению.

"Республика Корея твердо придерживается позиции, что она не обладает ядерным оружием в любой форме и не будет разрабатывать ядерное оружие", – заявили в военном ведомстве, добавив, что совместно с МАГАТЭ создадут систему, гарантирующую отсутствие угрозы распространения ядерных материалов.

Технологии и инфраструктура, накопленные в ходе строительства атомных подводных лодок, распространятся на смежные отрасли и станут ключевой движущей силой развития национальной промышленной структуры, считают в Сеуле. Ожидается, что разработка атомных подлодок создаст более 40 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, а также повысит конкурентоспособность.

"Приняв за основу низкообогащенный уран, под которым обычно понимается уран, обогащенный до уровня менее 20%, Южная Корея, по-видимому, демонстрирует свою приверженность международным обязательствам по нераспространению, одновременно снижая некоторые политические и некритические аспекты, связанные с поставками ядерного топлива", – отмечает Naval News.

Не хотите пропускать интeресные материалы? Раз в неделю публикуем дайджест с главными новостями в Telegram-канале: t.me/MilPressWeekly.