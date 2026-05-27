Войти
Flotprom

Сеул объявил о запуске программы создания атомных подлодок

525
0
0
Головная южнокорейская большая неатомная подводная лодка SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III) первой серии (Batch I) (c) ВМС Южной Кореи
Головная южнокорейская большая неатомная подводная лодка SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III) первой серии (Batch I) (c) ВМС Южной Кореи.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Во вторник, 26 мая, Министерство национальной обороны Южной Кореи объявило о запуске проекта по разработке атомной подлодки. "Атомные субмарины обладают значительно расширенными оперативными возможностями по сравнению с существующими ДЭПЛ, включая бо́льшую продолжительность нахождения под водой и высокую мобильность. Поэтому они будут играть ключевую роль в противодействии ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи", – отмечает Naval News.

Разработка атомных подводных лодок – это стратегический проект, требующий концентрации национальных возможностей на основе технологий Республики Корея в ядерной и судостроительной отраслях. Проект будет разрабатываться систематически и поэтапно с соблюдением следующих пяти принципов:

  • В качестве ядерного топлива для реакторов атомных подлодок будет использоваться низкообогащенный уран, а сами реакторы разработают таким образом, чтобы обеспечить длительный цикл работы с целью минимизации необходимости замены ядерного топлива.
  • Для обеспечения автономности и стабильности в процессе закупки, поддержки и технического обслуживания атомные подлодки будут разрабатываться и строиться в Южной Корее.
  • Платформа и силовая установка будут разработаны с активным использованием передовых мировых технологий, накопленных за длительный период в гражданском ядерном и судостроительном секторах Республики Корея, что позволит обеспечить высокий уровень надежности и безопасности.
  • Проект реализуется с учетом всего жизненного цикла будущих субмарин, начиная от проектирования и постройки и заканчивая эксплуатацией, техническим обслуживанием, обращением с ядерным топливом и демонтажом.
  • Первую атомную подлодку планируют спустить на воду в середине 2030-х годов и ввести в эксплуатацию в районе 2040 года.

В официальном заявлении Минобороны Южной Кореи подчеркивается, что Сеул будет неуклонно выполнять свои обязательства по нераспространению.

"Республика Корея твердо придерживается позиции, что она не обладает ядерным оружием в любой форме и не будет разрабатывать ядерное оружие", – заявили в военном ведомстве, добавив, что совместно с МАГАТЭ создадут систему, гарантирующую отсутствие угрозы распространения ядерных материалов.

Технологии и инфраструктура, накопленные в ходе строительства атомных подводных лодок, распространятся на смежные отрасли и станут ключевой движущей силой развития национальной промышленной структуры, считают в Сеуле. Ожидается, что разработка атомных подлодок создаст более 40 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, а также повысит конкурентоспособность.

"Приняв за основу низкообогащенный уран, под которым обычно понимается уран, обогащенный до уровня менее 20%, Южная Корея, по-видимому, демонстрирует свою приверженность международным обязательствам по нераспространению, одновременно снижая некоторые политические и некритические аспекты, связанные с поставками ядерного топлива", – отмечает Naval News.

Не хотите пропускать интeресные материалы? Раз в неделю публикуем дайджест с главными новостями в Telegram-канале: t.me/MilPressWeekly.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"