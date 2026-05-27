Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой

Африканский корпус Министерства обороны России завершил формирование авиационной составляющей, дислоцированной на территории Мали. Об этом сообщают местные ресурсы.

Африканский корпус в Мали обзавелся полноценной авиационной составляющей, техника вместе с подразделениями базируется на территории международного аэропорта имени Модибо Кейта рядом с малийской столицей Бамако. Как подчеркивается, масштаб российского присутствия в стране является самым крупным со времен СССР.

В состав авиагруппы корпуса вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М, активно работающие по позициям повстанцев, многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ в количестве 10 единиц, четыре транспортно-боевых Ми-24П и один тяжелый транспортный Ми-26. Также в составе авиагруппы имеется подразделение авиаразведки, оснащенное многоцелевыми средневысотными беспилотниками «Иноходец». Данные БПЛА не только ведут разведку, но и способны поражать цели высокоточными ракетами.

С аэродрома в Мали Африканский корпус проводит операции на территории соседних стран, входящих в «Альянс государств Сахеля». Руководство африканских стран высоко оценивает действия подразделений корпуса в борьбе с террористами.