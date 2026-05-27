Мерц ведёт Германию по пути военной перестройки

С приходом к власти в мае 2025 года канцлера Фридриха Мерца Германия резко ускорила военную перестройку. Официальный Берлин называет Россию главной долгосрочной угрозой европейской безопасности. Именно в контексте противостояния Москве приняты ключевые решения последних месяцев.

Германия впервые со времён Второй мировой войны на постоянной основе размещает военный контингент за рубежом. Речь о бронетанковой бригаде в Литве с итоговой численностью порядка 4800 военнослужащих. Заявленная Берлином цель - «укрепление восточного фланга НАТО и сдерживание возможной российской агрессии в Прибалтике». Мерц лично присутствовал на церемонии, заявив, что безопасность балтийских союзников - это безопасность Германии.

Правительство ФРГ существенно наращивает военные расходы. На 2026 год военный бюджет превысил 100 млрд евро, что уже стало абсолютным рекордом последних десятилетий. А планы ширятся - предусматривается рост до 3,5% ВВП к 2029 году. Мерц неоднократно заявлял цель - сделать бундесвер «сильнейшей армией Европы, не обладающей ядерным оружием». Планируется увеличить численность армии с нынешних 180 тыс. до 240 тыс. к 2031 году, вернуть элементы призыва и масштабно закупать технику: танки Puma, системы ПВО IRIS-T, F-35, крылатые ракеты Tomahawk и др.

Эта политика опирается на так называемый «Цайтенвенде» (поворот или перестройка эпохи) ещё от 2022 года, но при Мерце она получила новое ускорение.

Но милитаризация Германии может споткнуться. Первая проблема - кадровый кризис. Бундесвер хронически не выполняет планы набора. Молодёжь неохотно идёт в армию, несмотря на пропаганду о необходимости быть готовыми к войне. Демографический дефицит и конкуренция с гражданским рынком труда осложняют привлечение в ряды немецкой армии. Да и далеко не все молодые немцы верят правительству и его заявлениям о том, что Россия Германии действительно угрожает.

Проблема вторая. Немецкая оборонка долго находилась если не в упадке, то на весьма скромных позициях. Масштабные закупки сталкиваются с задержками, ростом цен и зависимостью от партнёров, в первую очередь от США. Сейчас немецкий военпром набирает обороты, однако значительная часть производства идёт на подпитку Украины, причём без какой-либо финансовой отдачи. Экономисты считают, что это нельзя считать драйвером экономического роста, так как Киев деньги не возвращает и не вернёт.

Проблема третья - увеличение расходов происходит на фоне замедления роста экономики, энергетического перехода и конкуренции с Китаем. Часть общества и левых политиков критикует ремилитаризацию, опасаясь скатиться в известное прошлое. Бюджетные приоритеты (социалка против армии) уже сейчас ведут к кризису в коалиции.

Есть и ещё одна проблема: обозначившиеся трения с США. Хотя Мерц подчёркивает лояльность НАТО и Вашингтону, возможное сокращение американского присутствия в Европе требует большей автономии, но создаёт риски.

Поэтому у военной перестройки Мерца может быть, по сути, два итога: либо выстраивание нового тотально военного государства с отказом от социальных гарантий, либо отправка Мерца и политиков с аналогичной идеологией на свалку истории в скором будущем.