Польша приняла систему радиолокационной космической разведки MikroSAR

ЦАМТО, 26 мая. МНО Польши 15 мая официально приняло от компании ICEYE (Финляндия) спутниковую систему радиолокационной разведки, реализованную в рамках программы MikroSAR и получившую по итогам открытого конкурса обозначение POLSARIS (Polish SAR Intelligence System).

Как сообщается в пресс-релизе ICEYE, передача системы Агентству геопространственной разведки и спутниковых услуг (Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usіug Satelitarnych, ARGUS) состоялась менее чем через 12 месяцев после подписания контракта.

Контракт между МНО Республики Польша и компанией ICEYE был подписан в Варшаве 14 мая 2025 года. Стоимость соглашения – около 200 млн. евро. Гарантированный объем поставки предусматривал производство и выведение на орбиту трех космических аппаратов (КА) с радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR) и передачу наземного сегмента. Опционом, реализованным в течение 12 месяцев, предусмотрены еще три КА и дополнительные элементы наземной инфраструктуры. По итогам исполнения договора ICEYE изготовила, вывела на орбиту и передала польским Вооруженным силам четыре КА типа SAR. Контрактная численность группировки – шесть аппаратов.

Космический сегмент обеспечен компанией ICEYE, наземный – польским предприятием Wojskowe Zaklady Lacznosci Nr1 (входит в состав Polska Grupa Zbrojeniowa). В состав наземного сегмента входят стационарный модуль обработки данных и мобильный комплекс с антенной системой на прицепе, обеспечивающий возможность развертывания в полевых условиях. Эксплуатация системы возложена на Агентство ARGUS, сформированное МНО Республики Польша в 2024 году.

Четвертый КА выведен на орбиту 2 мая 2026 года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter. Связь с аппаратом установлена и подтверждена в день запуска. По состоянию на 15 мая 2026 года на орбите функционируют четыре КА группировки. Выведение еще двух запланировано в течение 2026 года. После полного развертывания спутниковой группировки из шести КА расчетная периодичность повторного покрытия заданного района составит несколько десятков минут.

КА семейства ICEYE относятся к классу микроспутников с радиолокатором с синтезированной апертурой X-диапазона и обеспечивают всепогодное круглосуточное наблюдение земной поверхности. Передача системы под оперативное управление ARGUS включает обучение польских операторов, калибровку аппаратов на орбите и интеграцию данных в национальный контур геопространственной разведки. Программа MikroSAR/POLSARIS квалифицируется польской стороной как первая национальная суверенная группировка радиолокационной космической разведки.

Реализация программы MikroSAR соответствует тенденции наращивания национальных орбитальных группировок в странах НАТО и ЕС. В январе 2026 года Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) заключило с ICEYE многолетнее соглашение на поставку спутников SAR, программного обеспечения и наземной инфраструктуры. В сентябре 2025 года подписан контракт с Минобороны Финляндии на сумму 158 млн. евро. В июне 2025 года ВВС Нидерландов выбрали ICEYE в качестве поставщика четырех аппаратов с разрешением 25 см и мобильного сегмента с элементами ИИ. Португалия приобрела два аппарата ICEYE в июне и декабре 2025 года. В декабре 2025 года анонсировано соглашение с консорциумом Rheinmetall-ICEYE на поставку данных космической разведки Бундесверу в рамках контракта объемом около 1,7 млрд. евро.