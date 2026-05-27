Шойгу рассказал о последствиях испытаний ракеты «Сармат» для Запада

Шойгу: успешные испытания ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл Запада

Удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл Запада и заставят оценить возможные последствия их политики в отношении России. Об этом 26 мая заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания ракеты баллистической «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерит пыл западных стратегов и заставит трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников», — сообщил он.

Шойгу отметил, что Россия адекватно оценивает риски и планомерно наращивает количество учений и количество военного потенциала. Также Москва предпринимает меры по минимализации разведывательной деятельности НАТО в западном регионе, дополняет «Газета.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий», 21 мая сообщила, что испытания российской новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» носили плановый характер.

Российский президент Владимир Путин 12 мая назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире. По его словам, суммарная мощность боезаряда комплекса в четыре раза превышает мощность мировых аналогов. Глава государства также подчеркнул, что ракеты у «Сармата» могут лететь как по баллистической, так и по суборбитальной траекториям.