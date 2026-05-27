Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков отмечает, что резкое снижение количества беспилотных атак украинских боевиков вглубь территории России в определенной степени связано с нашей «новой дипломатической тактикой».

Сладков пишет, что, по словам его чрезвычайно информированных источников, в настоящее время «наша дипломатия соблюдает советскую школу неукоснительного соблюдения правил и догм». В то же время Запад давно играет без правил, предпочитая другим аргументам применение силовых методов.

В своей публикации Сладков цитирует другого военкора - Дмитрия Стешина, который тоже отмечает, что после того как «Россия «включила Иран»» и МИД РФ заявил, что мы переходим к регулярным ударам по Киеву, статистика налетов украинских БЛА пошла на снижение. При этом, по мнению Сладкова, под «регулярными ударами» наш МИД подразумевает не очередные удары возмездия, а методичное поражение плановых целей в Киеве и других городах подконтрольных Украине территорий.

Ранее МИД РФ предупредил о начале системных ударов по военным предприятиям в Киеве и рекомендовал иностранцам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу, а жителей города по возможности держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Как известно, вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву.