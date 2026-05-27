Войти
Военное обозрение

Сладков: благодаря «новой дипломатической тактике» в Россию летит меньше БПЛА

672
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков отмечает, что резкое снижение количества беспилотных атак украинских боевиков вглубь территории России в определенной степени связано с нашей «новой дипломатической тактикой».

Сладков пишет, что, по словам его чрезвычайно информированных источников, в настоящее время «наша дипломатия соблюдает советскую школу неукоснительного соблюдения правил и догм». В то же время Запад давно играет без правил, предпочитая другим аргументам применение силовых методов.

В своей публикации Сладков цитирует другого военкора - Дмитрия Стешина, который тоже отмечает, что после того как «Россия «включила Иран»» и МИД РФ заявил, что мы переходим к регулярным ударам по Киеву, статистика налетов украинских БЛА пошла на снижение. При этом, по мнению Сладкова, под «регулярными ударами» наш МИД подразумевает не очередные удары возмездия, а методичное поражение плановых целей в Киеве и других городах подконтрольных Украине территорий.

Ранее МИД РФ предупредил о начале системных ударов по военным предприятиям в Киеве и рекомендовал иностранцам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу, а жителей города по возможности держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Как известно, вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"