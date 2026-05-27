Военное обозрение

Для защиты от украинских дронов прибалты закупят укрытия у Украины

Источник изображения: topwar.ru

Регулярное нарушение воздушного пространства украинскими дронами вызвало довольно неожиданную реакцию в прибалтийских странах. Издание Politico пишет, что несколько балтийских компаний заинтересовались украинским опытом защиты от воздушных угроз и обратились в Киев за помощью.

Генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Федирко сообщил, что прибалты обратились к украинским производителям оборонной продукции и экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить покупку бомбоубежищ. В балтийских странах опасаются «российской агрессии» и хотят, чтобы украинцы оказали помощь в защите от налетов дронов и ракет. Пока что все БПЛА, залетающие и взрывающиеся в странах НАТО, оказываются украинскими.

На прошлой неделе из-за воздушной угрозы руководство Литвы в полном составе было эвакуировано в подземные бункеры. Жителей Вильнюса призвали искать убежища после того, как очередной беспилотник вторгся в воздушное пространство страны. Аналогичные инциденты все чаще происходят в Латвии и Эстонии. Власти прибалтийских республик, Финляндия и Польша высказывают недовольство в адрес Киева по этому поводу, но все ограничивается только словами.

Генеральный директор украинской компании «Метинвест», выпускающей в том числе модульные убежища, рассказал «Политико», что построить защитные сооружения не сложно. Однако ценность именно украинских компаний заключается не в самом производстве, а в тактических знаниях, полученных за более чем четыре года ракетных и беспилотных атак.

В Литве начался настоящий бум на рынке недвижимости на фоне регулярных объявлений воздушной тревоги. Риэлторы выставляют на продажу подвальные помещения, рекламируя их в качестве потенциальных бомбоубежищ. Самый большой спрос на такие помещения — в крупных городах страны, Вильнюсе и Каунасе. Наибольший интерес у покупателей вызывают построенные еще в советское время бомбоубежища.

