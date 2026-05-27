Индия и Республика Корея расширяют военно-техническое сотрудничество

ЦАМТО, 26 мая. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх 19-20 мая провел в Сеуле переговоры с министром обороны Республики Корея Ан Гю Бэком, по итогам которых подписан пакет межведомственных и корпоративных соглашений о расширении ВТС.

Как сообщается в пресс-релизе индийского правительства, визит закрепил переход двустороннего взаимодействия в формат "специального стратегического партнерства" с акцентом на совместные НИОКР, кооперационное производство и экспорт продукции военного назначения в третьи страны.

В присутствии глав оборонных ведомств подписаны три межправительственных меморандума о взаимопонимании: о сотрудничестве в области киберобороны и защиты военной информации; об обменах в сфере подготовки кадров между Национальным колледжем обороны Индии (NDC) и Корейским национальным университетом обороны (KNDU); о взаимодействии в рамках миротворческих операций ООН. Меморандум по киберобороне предусматривает противодействие киберугрозам, защиту критической военной инфраструктуры, обмен практиками цифровой обороны и институционализацию каналов обмена служебной информацией.

В ходе консультаций стороны рассмотрели весь спектр оборонного взаимодействия: военное производство, морскую безопасность, тыловое обеспечение, военные обмены, перспективные технологии и региональную безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Подтверждено намерение проводить регулярный диалог в формате "2+2" на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны.

Р.Сингх провел отдельную встречу с главой Управления программ оборонных закупок Республики Корея (DAPA) Ли Ен Чхолем. Стороны договорились интенсифицировать совместные НИОКР, кооперационное производство и экспорт систем вооружения.

Рассмотрено развитие платформы India-Korea Defence Innovation Accelerator Ecosystem (KIND-X), направленной на интеграцию инновационных экосистем оборонных отраслей двух государств. В качестве приоритетных направлений обозначены искусственный интеллект, автономные системы, кибертехнологии, полупроводниковая компонентная база, квантовые технологии и перспективные материалы.

В рамках визита подписаны два корпоративных соглашения между индийской Larsen & Toubro (L&T) и южнокорейской Hanwha Aerospace, направленные на углубление промышленной кооперации, передачу технологий и наращивание производственных мощностей

По данным индийского военного ведомства, соглашения касаются перспективной номенклатуры, а не уже поставляемых образцов. Базовой моделью кооперации остается программа 155-мм/52 самоходной артиллерийской установки (САУ) K-9 "Vajra-T", которую стороны намерены тиражировать на иные сегменты ВТС.

Расширение оборонных связей реализуется в соответствии со "Стратегическим видением Индия – Республика Корея на 2026-2030 гг.", утвержденным в апреле 2026 года и определяющим оборону, торговлю, технологии и климатическую повестку в качестве ключевых направлений. Достигнутые договоренности рассматриваются как основа для перехода от модели "поставщик-заказчик" к формату полноформатного промышленно-технологического партнерства.