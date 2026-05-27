Дальневосточная верфь "Звезда" строит более 20 судов

В активной стадии производства на Судостроительном комплексе "Звезда" (входит в структуру НК "Роснефть) в Большом Камне находятся свыше 20 судов. Такие данные привели в Минвостокразвития по итогам визита на предприятие вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По данным ведомства, всего в портфеле заказов ССК "Звезда" – порядка 60 судов гражданского назначения.

Как уточняет Sudostroenie.info, корабелы из Большого Камня спустили на воду 16 судов. Заказчикам переданы восемь судов. В их число вошли пять нефтеналивных танкеров типа "Афрамакс", арктический танкер-челнок проекта AST69K, танкер-продуктовоз типа MR, арктический танкер-газовоз СПГ класса Arc7.

В настоящее время на ССК "Звезда" работают более 6 тысяч сотрудников, а к окончанию строительства всех объектов коллектив должен насчитывать порядка 7,5 тысячи человек. Строительство объектов верфи ведется параллельно с реализацией производственной программы.

В рамках визита делегация во главе с Юрием Трутневым осмотрела производственные мощности судостроительного комплекса, включая глубоководный пирс, трубообрабатывающий цех и сухой док. Также гостям представили строящийся танкер-газовоз "Пётр Столыпин" ледового класса Arc7.