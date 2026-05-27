США столкнулись с дефицитом вольфрама для восстановления ракетных запасов

Соединенные Штаты не в состоянии в короткие сроки устранить дефицит боеприпасов и вооружений, полученный в результате конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает NBC News, для этого нужен вольфрам, а у американцев его практически нет.

Вольфрам используется при производстве ракет, бомб и снарядов, истребителей и еще многого другого. То есть требуется его очень много, но вся проблема в том, что на сегодняшний день в США отмечается очень большой дефицит этого металла. Последний вольфрамовый рудник в США был закрыт в 2015 году, американцы перешли к закупкам металла у Китая, который является монополистом, производя порядка 80% всего вольфрама. Однако Трамп провозгласил уменьшение зависимости от китайских поставок.

Сейчас американцы ищут возможности закупать вольфрам, не обращаясь к Китаю. В частности, снова заработал закрытый 30 лет назад рудник в Южной Корее, предпринимаются попытки реанимировать вольфрамовую промышленность США. Но вся беда в том, что за десятилетия простоя американцы утратили специалистов.

Нет никаких знаний. Нет консультантов, к которым можно обратиться. Нет книг, на которые можно сослаться. Все эти знания умерли в 90-е годы.

Как заявил гендиректор горнодобывающей компании Almonty Industries Льюис Блэк, США потребуется десять лет, чтобы возродить вольфрамовую промышленность. Но самодостаточными в этом металле США уже не станут.