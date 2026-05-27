Войти
Военное обозрение

США столкнулись с дефицитом вольфрама для восстановления ракетных запасов

475
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не в состоянии в короткие сроки устранить дефицит боеприпасов и вооружений, полученный в результате конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает NBC News, для этого нужен вольфрам, а у американцев его практически нет.

Вольфрам используется при производстве ракет, бомб и снарядов, истребителей и еще многого другого. То есть требуется его очень много, но вся проблема в том, что на сегодняшний день в США отмечается очень большой дефицит этого металла. Последний вольфрамовый рудник в США был закрыт в 2015 году, американцы перешли к закупкам металла у Китая, который является монополистом, производя порядка 80% всего вольфрама. Однако Трамп провозгласил уменьшение зависимости от китайских поставок.

Сейчас американцы ищут возможности закупать вольфрам, не обращаясь к Китаю. В частности, снова заработал закрытый 30 лет назад рудник в Южной Корее, предпринимаются попытки реанимировать вольфрамовую промышленность США. Но вся беда в том, что за десятилетия простоя американцы утратили специалистов.

Нет никаких знаний. Нет консультантов, к которым можно обратиться. Нет книг, на которые можно сослаться. Все эти знания умерли в 90-е годы.

Как заявил гендиректор горнодобывающей компании Almonty Industries Льюис Блэк, США потребуется десять лет, чтобы возродить вольфрамовую промышленность. Но самодостаточными в этом металле США уже не станут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"