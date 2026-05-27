Войти
Военное обозрение

На учениях в Марокко ВС США задействовали ИИ для обработки разведданных

528
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные задействуют искусственный интеллект не только при стратегическом планировании сложных операций, но и на оперативно-тактическом уровне. В частности, ИИ используется армией США для обработки разведданных.

Корреспондент новостного канала телерадиокомпании CBS News Крис Ливси присутствовал на учениях американских военных в Марокко, в ходе которых Вооруженные силы США используют искусственный интеллект для обработки информации о ходе боевых действий в режиме реального времени. В ходе крупнейших маневров в Африке американские военные задействовали автономные роботизированные системы, управляемые нейросетями.

Искусственный интеллект в режиме реального времени обрабатывает поступающую с поля боя информацию, принимает решения и отдает команды беспилотным летательным аппаратам и наземным комплексам на проведение скоординированных атак.

Источник изображения: topwar.ru

Генерал Дагвин Андерсон, глава Африканского командования ВС США (AFRICOM), рассказал репортеру, что большая часть оборонительных систем армии уже автоматизирована. По словам военачальника, смертоносные технологии развиваются с молниеносной скоростью, быстрее, чем меняются правила войны. При этом не все решения пока что доверяются искусственному разуму, уточнил генерал Андерсон:

Пентагон настаивает на том, чтобы люди оставались в курсе событий, когда речь идет об отнятии жизни.

Недавно американская компания Palantir Technologies представила передовую платформу на базе искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS) для интеграции разведданных и управления боевыми действиями. Программная платформа объединяет данные из множества источников, включая спутники, дроны и радиоперехваты, в едином цифровом интерфейсе. Это позволяет сократить время от обнаружения цели до нанесения удара, автоматизируя процесс принятия решений. Применение MSS, в частности, позволяет в десять раз сократить количество аналитиков для принятия оперативно-тактических решений в ходе войсковых операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
США
Проекты
AI
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"