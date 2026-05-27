На учениях в Марокко ВС США задействовали ИИ для обработки разведданных

Американские военные задействуют искусственный интеллект не только при стратегическом планировании сложных операций, но и на оперативно-тактическом уровне. В частности, ИИ используется армией США для обработки разведданных.

Корреспондент новостного канала телерадиокомпании CBS News Крис Ливси присутствовал на учениях американских военных в Марокко, в ходе которых Вооруженные силы США используют искусственный интеллект для обработки информации о ходе боевых действий в режиме реального времени. В ходе крупнейших маневров в Африке американские военные задействовали автономные роботизированные системы, управляемые нейросетями.

Искусственный интеллект в режиме реального времени обрабатывает поступающую с поля боя информацию, принимает решения и отдает команды беспилотным летательным аппаратам и наземным комплексам на проведение скоординированных атак.

Генерал Дагвин Андерсон, глава Африканского командования ВС США (AFRICOM), рассказал репортеру, что большая часть оборонительных систем армии уже автоматизирована. По словам военачальника, смертоносные технологии развиваются с молниеносной скоростью, быстрее, чем меняются правила войны. При этом не все решения пока что доверяются искусственному разуму, уточнил генерал Андерсон:

Пентагон настаивает на том, чтобы люди оставались в курсе событий, когда речь идет об отнятии жизни.

Недавно американская компания Palantir Technologies представила передовую платформу на базе искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS) для интеграции разведданных и управления боевыми действиями. Программная платформа объединяет данные из множества источников, включая спутники, дроны и радиоперехваты, в едином цифровом интерфейсе. Это позволяет сократить время от обнаружения цели до нанесения удара, автоматизируя процесс принятия решений. Применение MSS, в частности, позволяет в десять раз сократить количество аналитиков для принятия оперативно-тактических решений в ходе войсковых операций.