Генсек ОДКБ заявил о намерении наращивать потенциал с помощью дронов и РЭБ

ЦАМТО, 26 мая. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена наращивать боевой потенциал своих Коллективных сил с помощью современных систем разведки, РЭБ, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"В нашей зоне ответственности, то есть в международно-признанных границах государств-членов ОДКБ, нам более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления", – сказал генсек. При этом он подчеркнул, что в организации отдавали и будут продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования ОДКБ.

"В рамках пролонгированной и частично обновленной в прошлом году Стратегии коллективной безопасности Организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками", – сказал "РИА Новости" Т.Масадыков.

Он добавил, что представители организации намерены развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта. "Принципиальной задачей остается выполнение Программы укрепления таджикско-афганской границы, принятой Советом Коллективной Безопасности в Астане в ноябре 2024 года. Этот документ позволит укрепить стабильность в зоне ответственности Организации в Центральной Азии и снизить риск проникновения транснациональных угроз в Европу", – уточнил генсек.

По его словам, важным направлением совместной подготовки ОДКБ являются традиционные совместные военные учения "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", где с учетом "новейшего боевого опыта" ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск, специальных сил и средств. Генсек добавил, что также продолжаются и специальные операции "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ".