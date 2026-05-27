Войти
Lenta.ru

Раскрыта неочевидная для Киева способность «Орешника»

532
0
0
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

Степанов: «Орешник» способен уничтожить подземную инфраструктуру Киева

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС раскрыл неочевидную и неутешительную для Киева способность российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Степанов заявил, что «Орешник» способен уничтожать подземную промышленную инфраструктуру противника. И после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску, Армия России приступает к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Нужно отметить роль "Орешника" с учетом реальных возможностей его кинетического потенциала уничтожения подземной промышленной инфраструктуры. Это действительно то, что способно вскрывать эти многочисленные объекты наследия советской инженерной мысли, где сейчас размещены основные площадки, сборочные цеха, помещения для хранения комплектующих к ударным и разведывательным дронам ВСУ, а также ракетному вооружению типа "Фламинго"», — пояснил Степанов.

Эксперт также подчеркнул, что небо над Украиной защищают западные системы противовоздушной обороны (ПВО), которые не реагируют на российское гиперзвуковое оружие.

Соответственно, применение «Орешника» не только показывает его реальную эффективность в боевых действиях, но и проецирует аналогичное воздействие на страны НАТО, которые спонсируют террористический киевский режим.

В завершении Степанов добавил, что удары «Орешником», это своего рода предупреждение не только Киеву, но и Западу, что им «не поможет даже заглубленная военно-промышленная инфраструктура и их командные центры будут гарантированно ликвидированы».

Ранее военный эксперт, подполковник Олег Шаландин объяснил удар «Орешником» по Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"