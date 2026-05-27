ОАК передала ВКС России партию новых истребителей Су-35С

Источник изображения: Фото: uacrussia.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России (ВКС) партию новых истребителей Су-35С. Об этом 26 мая заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».


«Наша ОАК поставила ВКС России новые многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С», — написано в Telegram-канале корпорации.

В сообщении отмечается, что самолет предназначен для поражения объектов наземной инфраструктуры, которые находятся на значительном расстоянии от аэродрома.

Летчик Су-35С ВКС России рассказал, что экипажу удобно управлять техникой. Он подчеркнул, что на данном истребителе выполняются различные задачи — например, перехват воздушных целей, прикрытие ударных групп, уничтожение беспилотников, а также нанесение точных ударов по наземным целям. Кроме того, летчик добавил, что экипаж производит разведку, раскрывая позиции противника на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров 19 мая заявил, что прототип двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в ходе начавшихся летных испытаний. В пресс-службе ОАК уточнили, что машину поднял в небо Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел в штатной обстановке в соответствии с условиями полетного задания.

