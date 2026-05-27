Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг

Дрон в небе над городом
Источник изображения: Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

ЦАМТО, 26 мая. Конструкции для двухуровневой защиты зданий от атак БПЛА в условиях плотной городской застройки разработали специалисты УрФУ совместно с коллегами из Москвы и Казани.

По их данным, новую защиту можно использовать, в том числе для объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Мы разработали конструктивные решения, которые можно размещать как самостоятельно, так и в рамках комплексной защиты, в зависимости от задач заказчиков и компоновки объектов. В целом система рассчитана на объекты топливно-энергетического комплекса, но может применяться и для сооружений другого назначения разной геометрии", – отметил соавтор работы, аспирант кафедры промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости Уральского федерального университета (УрФУ) Константин Адушкин.

По его словам, большинство разработанных решений направлены на защиту сооружений, высота которых не превышает 10 м, что соответствует высоте 3-4-этажного здания. Между защищаемым объектом и защитной сеткой, в зависимости от класса БПЛА, выдерживается минимальное расстояние 4-8 м для возможности гашения энергии удара и снижения до необходимых значений поражающей способности взрывной ударной волны по отношению к объекту защиты.

Исследователи рассчитали показатели защиты для резервуаров, трансформаторов на подстанциях, различных технологических установок, а также линейных сооружений, например, технологических эстакад с трубопроводами и кабельной продукцией. Такие эстакады, по словам ученых, являются важным элементом технологических цепочек, и их повреждение в результате атаки БПЛА способно остановить работу предприятия.

"В России разработано много защитных сооружений. Часть из них внедрена на практике. Большинство из внедренных профессиональных решений – массивные конструкции, которые требуют большого свободного пространства по периметру защищаемого объекта из-за системы оттяжек или подкосов, внешних удерживающих элементов и так далее. Наши же решения подходят для действующих объектов, промышленных площадок, на которых возведены здания, сооружения, инженерные сети, расположенные достаточно близко друг к другу", – сообщил директор Института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин.

По утверждению разработчиков, их конструкция выдержит удар и взрыв беспилотника массой до 250 кг, летящего со скоростью до 200 км/ч. При этом будет поврежден не защищаемый объект, а защитные металлические сетки, которые несложно заменить, отмечает "РИА Новости".

1 комментарий
№1
27.05.2026 02:08
Заказ на металлобазу колоссальный.
