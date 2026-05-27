Airbus поставит самолеты C-295 ВВС Таиланда

ЦАМТО, 26 мая. Компания Airbus Defence and Space 22 мая объявила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку двух самолетов C-295 в тактической транспортной конфигурации.

Стоимость заказа не раскрывается. Сборка самолетов будет выполнена на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье (Испания). Поставка первого C-295 запланирована на первую половину 2029 года.

Закупленные для повышения обороноспособности страны C-295 будут эксплуатироваться 46-м авиакрылом ВВС Таиланда с авиабазы Пхитсанулок.

Ранее на вооружение Сухопутных войск Таиланда были приняты три самолета C-295, которые с 2016 года выполняют задачи по перевозке войск и грузов. Компания Airbus в сотрудничестве с тайской Thai Aviation Industries (TAI) обеспечивает техническое обслуживание парка C-295. В транспортной конфигурации C-295 обеспечивает перевозку 70 военнослужащих или 49 десантников.

Таиланд является одной из семи стран Азиатско-Тихоокеанского региона, эксплуатирующих самолеты C-295. Всего же Airbus Defence and Space получила заказы на поставку 333 ед. C-295 из 39 стран мира. На сегодняшний день общий налет самолетов C-295 составляет около 750 тыс. часов.

Как сообщал ЦАМТО, первый самолет ВТА C-295W (с.н. 16150) был заказан в сентябре 2015 года и официально передан СВ Таиланда 9 июня 2016 года. Стоимость заказа оценивается в 1,25 млрд. батов (36 млн. долл.). Второй самолет (с.н. 19160) прибыл на авиабазу "Дон Муанг" в декабре 2019 года.

В июне 2021 года Министерство обороны Таиланда разместило заказ на поставку третьего самолета C-295W для командования Сухопутных войск страны. Он был поставлен в многоцелевой транспортной конфигурации в 2023 году.

По оценке Jane's Defence Weekly, заявление о том, что самолеты будут применяться 46-м авиакрылом, может указывать на то, что они частично заменят многоцелевые Basler BT-67 из состава 461-й эскадрильи. Подразделение эксплуатирует четыре BT-67. В "Белой книге по обороне 2025 года" ВВС Таиланда заявили, что заменят парк BT-67 в период с 2031 по 2035 гг. Контракт на C-295, вероятно, представляет собой первый этап закупок.