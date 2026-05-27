Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик

«Ростех»: Су-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские многофункциональные истребители С-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах, наносят точные удары и обнаруживают позиции противника на большом удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.

"Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения" - приводит слова летчика пресс-служба "Ростеха".

Он назвал Су-35С маневренным многофункциональным истребителем, который работает без нареканий, а экипажу удобно им управлять.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.