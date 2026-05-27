РИА Новости

Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик

Истребители СУ-35С
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские многофункциональные истребители С-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах, наносят точные удары и обнаруживают позиции противника на большом удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.

"Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения" - приводит слова летчика пресс-служба "Ростеха".

Он назвал Су-35С маневренным многофункциональным истребителем, который работает без нареканий, а экипажу удобно им управлять.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

№1
27.05.2026 01:54
Интересна одна деталь.На этом  самолете  был испытан квантовый  радар.Фотонный излучатель так сканирует объект, что видно что внутри объекта.Кому  это нужно?Может  быть спецсилы воспользуются .Интересен портрет скажем того же пилота вражеской авиации.
№2
27.05.2026 06:52
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
Фотонный излучатель так сканирует объект, что видно что внутри объекта.
- а видно как движутся электроны в металле?

Где вы это вычитали?
Если есть ссылка, дайте пожалуйста.
Какой физический принцип используется для этого?
Есть ли примеры применения этого принципа на земле?
Знаю про СВЧ-радары, которые на пару метров сквозь стену могут "видеть", но причём здесь фотоны?
