Авианосец Gerald Ford взял пример с «Академика Ломоносова»

Фото: Antonio Bronic / Reuters
TWZ: Авианосец ВМС США Gerald Ford может стать плавучей АЭС для наземных баз

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Gerald Ford может стать плавучей атомной электростанцией (АЭС), способной обеспечить энергоснабжение наземных баз, как это делает российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов». Об этом пишет TWZ.

По данным издания, соответствующие испытания Gerald Ford состоятся этим летом на базе ВМС Норфолк в Вирджинии.

«Использование кораблей для обеспечения электроэнергией берега не является чем-то новым, но возможность использования авианосца класса Gerald Ford таким образом может открыть дополнительные оперативные возможности, а также помочь в будущих сценариях ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что авианосец типа Gerald Ford имеет два ядерных реактора A1B, точная мощность которых засекречена. TWZ полагает, что мощность реактора A1B составляет примерно 700 мегаватт. Портал отмечает, что в настоящее время в мире существует единственная специально построенная плавучая АЭС — российский «Академик Ломоносов». Также, по данным издания, над аналогичными проектами работают в Южной Корее (ядерная установка) и Турции (проект неядерной плавучей электростанции).

В апреле USNI News сообщили, что авианосец Gerald Ford побил рекорд по числу дней в плавании.

