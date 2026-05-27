Италия приобретает шесть самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT

Как сообщают, Италия подписала контракт с группой Airbus стоимостью 1,393 млрд евро на закупку для своих военно-воздушных сил шести многоцелевых самолётов-заправщиков Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport). Данная информация была опубликована на европейском портале госзакупок TED (Tenders Electronic Daily) 19 мая 2026 года и подтверждает, что контракт был подписан Управлением авиационного вооружения и эксплуатации авиационной техники (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - ARMAEREO) министерства обороны Италии 16 апреля 2026 года. Согласно документу, самолеты могут быть поставлены в модифицированной версии A330 MRTT+, а график поставок и участие итальянской промышленности в производстве самолетов еще подлежат уточнению. При этом ни министерство обороны Италии, ни группа Airbus официально не объявляли о данном контракте.

Контракт на закупку шести Airbus A330 MRTT был подписан Италией по завершении длительного тендерного процесса. В настоящее время ВВС Италии используют в качестве заправщиков четыре переоборудованных самолета Boeing 767-200ER (KC-767A), поступивших на вооружение в 2011 году. После их закупки закономерным фаворитом ВВС Италии в качестве перспективного заправщика (в том числе для эвентуальной замены КС-767А) считался новый американский самолет Boeing KC-46A Pegasus, также созданный на базе Boeing 767. В ноябре 2022 года Италия начала переговоры с Boeing относительно закупки шести новых самолетов КС-46А, с выкупом Boeing четырех итальянских КС-767А. Однако в июле 2024 года ввиду продолжающихся технических проблем с эксплуатацией КС-46А в ВВС США, Италия отказалась от их приобретения и объявила новый международный тендер, в котором фактически был единственный участник в виде Airbus A330 MRTT.

Модификация A330 MRTT+, видимо, приобретаемая Италией, должна выполняться на основе самолета A330-800 (A330neo) и должна, соответственно, иметь новое крыло и двигатели Rolls-Royce Trent 7000. Первым заказчиком версии A330 MRTT+, по известным данным, стали ВВС Таиланда, которые должны получить один самолет в 2029 году. Вероятно, это обозначает и дату возможного начала поставок A330 MRTT+ ВВС Италии.

Италия в целом стала 12 заказчиком самолета Airbus A330 MRTT (включая многонациональный консорциум MMF под эгидой НАТО). С итальянским заказом общее количество законтрактованных самолетов A330 MRTT достигло 92, из них на 1 марта 2026 года были поставлены 66 машин.