На острие сигнала: наземные платформы создадут купол от дронов

НРТК со средствами РЭБ помогают штурмовым группам действовать под защитой от вражеских беспилотников

На передовой роботизированные комплексы начали применять для борьбы с вражескими беспилотниками. На платформы устанавливают средства радиоэлектронного подавления, которые позволяют создавать мобильные зоны помех и прикрывать бойцов во время выполнения боевых задач. Особенно эффективно новые машины работают против тяжелых украинских гексакоптеров типа «Баба-яга». Использование таких платформ для радиоэлектронной борьбы становится необходимостью и помогает снизить риски для личного состава, считают эксперты.

Как НРТК защищают бойцов от дронов

Наземные роботизированные комплексы (НРТК) получили новую функцию. В зоне спецоперации их начали использовать как носители средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На платформу устанавливаются системы постановки помех направленного действия. Во время боя аппарат выдвигается к передовой, после чего включается оборудование РЭБ, подавляющее каналы управления беспилотниками в заданном секторе. Под таким «зонтиком» подразделения могут безопаснее перемещаться, проводить штурмовые действия или совершать необходимые маневры.

Особенно эффективны новые машины против тяжелых украинских гексакоптеров типа «Баба-яга». Эти беспилотники относительно тихоходны, и, как правило, их используют по определенным маршрутам — на них можно развернуть систему РЭБ, которая подавит каналы управления дронами.

— Сегодня роботизированные платформы применяются для разных задач: доставка боеприпасов и продуктов, вывоз раненых, разминирование, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. — Даже есть специальный манипулятор, который позволяет устанавливать 82-мм миномет и вести огонь в автоматизированном режиме. То, что стали устанавливать комплексы РЭБ, — это естественно. Во-первых, это защита самого комплекса, а во-вторых, прикрытие военнослужащих, которые выдвигаются вперед.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Он отметил, что с помощью такого робота можно также прикрывать объекты или вооружение, например самоходные артиллерийские установки.

— Это направление важное, перспективное, без которого нам не обойтись. И чем универсальнее будут подобного рода системы защиты от дронов, тем меньше потерь будет среди наших войск и тяжелее будет противнику, — заключил эксперт.

Средства РЭБ привлекают к себе повышенное внимание, их можно обнаружить средствами радиотехнической разведки, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Это одна из первоочередных целей для средств поражения противника. Поэтому объяснимо желание размещать средства РЭБ там, где не будет людей. И если удар по нему будет нанесен, обойдется без жертв, — пояснил он.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Радиоэлектронное подавление дронов противника сегодня — одна из основных функций наземных роботизированных платформ, добавил эксперт.

— Эффективность зависит от комплексов, которые устанавливаются. Роботизированная платформа выполняет функции мобильного средства. А по сравнению с обычными машинами небольшой аппарат сможет проехать там, где они не смогут. А кроме того, ее можно легче укрыть или замаскировать. Но есть и ограничения — комплекс радиоэлектронной борьбы чем больше, тем больше энергии потребляет. Мощности платформ для некоторых из них может не хватать, — заключил Юрий Лямин.

Он добавил, что аналогичные решения разрабатываются и за рубежом, в том числе в США и Китае.

Какие задачи выполняют НРТК

Ранее «Известия» сообщали, что российские войска приспособили НРТК для расчистки проходов штурмовым подразделениям. Для этого на них вместо боевого модуля устанавливают катковый или электромагнитный трал. Первый подрывает мины катками, которые оказывают давление на грунт и вызывают подрывы. А электромагнитный трал создает электромагнитное поле, которое активирует мины с магнитными взрывателями. Для расчистки проходов в заграждениях аппараты оснащают специальными отвалами. Такие средства стоят на инженерных машинах разграждения. При этом НРТК имеют сравнительно меньшие габариты и представляют собой более сложную цель, а кроме того, они более маневренны и способны действовать там, где обычные машины не пройдут.

Фото: ИИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Другой вариант использования НРТК на переднем крае — установка на них различных видов вооружений, например крупнокалиберных пулеметов и реактивных установок с неуправляемыми авиационными боеприпасами.

А войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) используют наземные дроны для дистанционной постановки дымовых завес. Они могут скрыть бойцов при штурмах или при отходе.

Войска беспилотных систем появились как отдельная структура осенью прошлого года. В них были созданы органы управления на всех уровнях. В военных округах были сформированы отдельные полки войск беспилотных систем, на оснащении которых разные типы дронов: мультироторного и самолетного типа, разведчики, перехватчики, наземные роботизированные комплексы.

В следующем году военное ведомство планирует открыть первое в стране Высшее военное училище войск беспилотных систем. Тогда же будут набраны первые курсанты. Заведение будет готовить офицеров.

Тимофей Волков